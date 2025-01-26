Неделя-24. В городе Ош новый мэр, и что планируют делать с налогами

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В Оше сменился мэр. Указом президента на должность назначен Женишбек Токторбаев. Ранее теперь уже бывший глава южной столицы Бакытбек Жетигенов стал полномочным представителем главы государства в Иссык-Кульской области.

Президент Садыр Жапаров прокомментировал заявление председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева о ликвидации криминального авторитета Камчи Кольбаева. Ранее глава спецслужб заявил, что сам принял решение об устранении вора в законе. «Я знаю, это было сказано на встрече с преподавателями вузов. Если вы посмотрите видео с заявлением, то поймете, что он говорил на русском языке. Поскольку русский не является его родным языком, он выразился недостаточно точно», — пояснил глава государства.

По словам Садыра Жапарова, в день смерти Камчи Кольбаева, как только поступила информация о его ликвидации, он позвонил генеральному прокурору и поручил срочно выехать на место происшествия, тщательно осмотреть и оперативно предоставить данные. Позднее они сообщили, что, когда пытались задержать криминального авторитета, он оказал вооруженное сопротивление, и сотрудники спецслужб открыли ответный огонь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА (@24_kg)

В Бишкеке произошло громкое задержание с погоней члена политической партии «Социал-демократы» Эрмека Эрматова, который является водителем Кадыра Атамбаева. По версии ГУВД, 22 января по указанию Кадыра Атамбаева он «пытался скрыть улики, имеющие значение для расследуемого уголовного дела по факту подкупа голосов избирателей». Правоохранители остановили автомобиль Kia Carnival, в котором Эрмек Эрматов перевозил документы и электронные носители, в которых содержались компрометирующие сведения. Мужчина заперся в машине и начал уничтожать электронные носители.

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«В итоге решили начать процессуальные действия путем принудительного вскрытия авто. Эрмек Эрматов, не подчинившись законным требованиям сотрудников органов внутренних дел и повредив машину правоохранителей, скрылся», — рассказали в милиции.

В результате погони его остановили и задержали на пересечении улиц Ахунбаева и Юнусалиева. У Эрмека Эрматова изъяты «имеющие значение для уголовного дела документы и электронные носители».

В Кыргызстане две трети опрошенных граждан считают, что работать мигрантам в России станет невозможно. Такие итоги получены в ходе опроса, проведенного Альянсом евроазиатских социологов «ФОКУС». Как отмечается, 61,5 процента респондентов высказались за то, что мигрантам в РФ будет невозможно работать. Все останется по-старому, полагают 14,7 процента участников опроса. Еще 10,7 процента респондентов думают, что будет сложно, но мигранты справятся. Оптимистов оказалось ожидаемо мало. Они считают, что мигрантам станет даже лучше (4,4 процента). Затруднились с ответом 8,9 процента принявших участие в исследовании.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

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Открытие нового рынка в Оше не состоялось. Почему, рассказали торговцы Мэрия Оша 2 января анонсировала перенос центрального рынка, расположенного вдоль реки Ак-Бууры, на 20 января. Всем торговцам предложили до этого дня переместиться на территорию нового муниципального комплекса. Корреспондент 24.kg побывал на старом базаре и узнал о настроении торговцев перед переездом. ПОДРОБНЕЕ

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Перевал Долон и зимняя Чолпон-Ата. Фото и видео читателей 24.kg Фото Ильи Шипулина. Перевал Долон Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы отправимся на зимний Иссык-Куль, побываем и в прошлом, а также заглянем на юг страны. ПОДРОБНЕЕ