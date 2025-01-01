23:59
USD 87.00
EUR 90.63
RUB 0.79
Общество

Как Новый 2025 год встретили в мире. Фото

Весь мир отпраздновал наступление 2025 года впечатляющими световыми шоу, концертами, фейерверками и гуляниями...

Reuters
Фото Reuters

Люди собираются в Якутске (Республики Саха), несмотря на температуру ниже минус 47 градусов по Цельсию, 31 декабря 2024 года. 

Reuters
Фото Reuters

Люди молятся в первый день нового года в храме Мэйдзи в Токио (Япония). 

AP Photo
Фото AP Photo.

Праздничные танцы на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, Северная Корея.

BBC
Фото BBC

В Южной Корее новый год встречают в условиях траура по жертвам авиакатастрофы, так что публичные гуляния отменили, и традиционный удар колокола в павильоне Босингак в центре Сеула на этот раз звучал почти в тишине. 

EPA
Фото EPA

На Тайване Новый год встречают в условиях растущей напряженности, вызванной притязаниями Пекина. BBC.

BBC
Фото BBC

Чтобы своими глазами увидеть знаменитые сиднейские фейерверки, тысячи людей часами стоят под палящим солнцем (в Южном полушарии в разгаре лето)...

BBC
Фото BBC. Празднование Нового года в Сиднее (Австралия).

... но результат явно оправдывает ожидания. 

Reuters
Фото Reuters

Люди празднуют Новый год в парке Шоуган в Пекине (Китай).

Reuters
Фото Reuters

Фейерверки над колесом обозрения «Лондонский глаз» во время празднования Нового года в Лондоне (Веикобритания).

Reuters
Фото Reuters

Фейерверк во время празднования Нового года в Париже (Франция).

Reuters
Фото Reuters

Люди на пляже Копакабана во время празднования Нового года в Рио-де-Жанейро (Бразилия)

 

AP Photo
Фото AP Photo

 Новый год в Дамаске, Сирия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315909/
просмотров: 100
Версия для печати
Материалы по теме
За новогодние сутки в Кыргызстане родились 322 ребенка
Как справиться с похмельем после Нового года
Как Бишкек встретил Новый год: кто выступил на площади Ала-Тоо?
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Новым годом!
Мир встречает 2025 год. Сидней озарили фейерверки, а Бишкек отказался от салютов
Какие страны встречают Новый год первыми, а какие — последними
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
Новогодние тихие вечера. Список праздничных фильмов для семейного просмотра
Сколько стоит Новый год. Как изменились цены на оливье и селедку под шубой
Встречаем Новый год на площади Ала-Тоо. Праздничная программа на 31 декабря
Популярные новости
Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и&nbsp;цены Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и цены
Крытые детские площадки в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;цены Крытые детские площадки в Бишкеке. Адреса и цены
Правозащитница Азиза Абдирасулова покинула Кыргызстан Правозащитница Азиза Абдирасулова покинула Кыргызстан
Будет&nbsp;ли снег в&nbsp;новогоднюю ночь? Прогноз погоды на&nbsp;30&nbsp;декабря&nbsp;&mdash; 1&nbsp;января Будет ли снег в новогоднюю ночь? Прогноз погоды на 30 декабря — 1 января
Бизнес
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
&laquo;Умай Групп&raquo;: В&nbsp;Новый год вместе с&nbsp;вами! Благодарим за&nbsp;выбор! «Умай Групп»: В Новый год вместе с вами! Благодарим за выбор!
ОО&nbsp;&laquo;Кыргыз Биримдиги&raquo; наградило победителей проекта &laquo;Лучшие из&nbsp;лучших&nbsp;&mdash; 2024&raquo; ОО «Кыргыз Биримдиги» наградило победителей проекта «Лучшие из лучших — 2024»
MEGA в&nbsp;2024-м: связь, инновации и&nbsp;забота о&nbsp;каждом жителе Кыргызстана MEGA в 2024-м: связь, инновации и забота о каждом жителе Кыргызстана
1 января, среда
23:45
Как Новый 2025 год встретили в мире. Фото Как Новый 2025 год встретили в мире. Фото
23:30
В США запретили соцсети для детей до 14 лет
22:42
Нападение в Новом Орлеане: что известно
22:15
Передача «Сапата» фонду «Маариф»: суд с учредителем остается незавершенным
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 января: снег