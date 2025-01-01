Как Новый 2025 год встретили в мире. Фото

Весь мир отпраздновал наступление 2025 года впечатляющими световыми шоу, концертами, фейерверками и гуляниями...

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Люди собираются в Якутске (Республики Саха), несмотря на температуру ниже минус 47 градусов по Цельсию, 31 декабря 2024 года.

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Люди молятся в первый день нового года в храме Мэйдзи в Токио (Япония).

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Праздничные танцы на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, Северная Корея.

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В Южной Корее новый год встречают в условиях траура по жертвам авиакатастрофы, так что публичные гуляния отменили, и традиционный удар колокола в павильоне Босингак в центре Сеула на этот раз звучал почти в тишине.

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На Тайване Новый год встречают в условиях растущей напряженности, вызванной притязаниями Пекина. BBC.

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Чтобы своими глазами увидеть знаменитые сиднейские фейерверки, тысячи людей часами стоят под палящим солнцем (в Южном полушарии в разгаре лето)...

Фото BBC. Празднование Нового года в Сиднее (Австралия).

... но результат явно оправдывает ожидания.

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Люди празднуют Новый год в парке Шоуган в Пекине (Китай).

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Фейерверки над колесом обозрения «Лондонский глаз» во время празднования Нового года в Лондоне (Веикобритания).

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Фейерверк во время празднования Нового года в Париже (Франция).

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Люди на пляже Копакабана во время празднования Нового года в Рио-де-Жанейро (Бразилия)

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Новый год в Дамаске, Сирия.