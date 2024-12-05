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Общество

Рост числа пьющих. Минздрав предлагает открыть вытрезвители

Минздрав предлагает МВД открыть вытрезвители. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

Напомним, МВД разработало поправки в Закон «Об органах внутренних дел». Там хотят, чтобы закон разрешал милиционерам доставлять нетрезвых граждан в медицинские организации.

«Чрезмерное злоупотребление алкогольными, наркотическими или иными токсическими веществами может вызвать утрату способности самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей среде. Человек в состоянии сильного алкогольного опьянения часто нуждается в помощи и снятии интоксикации, так как в холодное время суток он засыпает на улице и получает обморожение конечностей, инвалидность или может умереть без оказания первой медицинской помощи», — говорится в справке-обосновании.

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Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что система здравоохранения не готова принимать таких граждан.

«Мы обсуждали этот вопрос. Я говорил, что при МВД должны быть вытрезвители. Мы только можем помочь привести человека в чувства, остальным должны заниматься правоохранительные органы», — сказал министр.

Его заместитель Каарманбек Байдавлетов добавил, что человека в алкогольной интоксикации могут доставить в отделение токсикологии. Но такие койки есть не везде по республике.

«При необходимости человека с интоксикацией могут принять в любом отделении по стране, — заверил чиновник. — Страдающих хронической зависимостью могут пролечить в наркологии, но для этого нужно согласие самого пациента. На случай же, если люди без отклонений просто выпили и остались на улице, должны быть вытрезвители. Мы предлагали мэрии открыть такие учреждения. Вопрос еще обсуждается».

Замдиректора столичного Центра экстренной медицины Егор Борисов в соцсети X (бывший Twitter) написал, что для скорой помощи это тоже проблема, особенно в зимнее время. На улице человека не оставишь — замерзнет, а для стационара показаний нет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313182/
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