Посольство РФ просит власти КР обратить внимание на высказывания экс-депутата

Посольство РФ в Кыргызстане обратилось к властям республики с просьбой обратить внимание на высказывание бывшего депутата Жогорку Кенеша Омурбека Абдырахманова и провести проверку на наличие в нем признаков межнациональной розни. Об этом говорится в Telegram-канале российской дипмиссии.

«С обеспокоенностью обратили внимание на тиражируемые в кыргызскоязычных СМИ заявления общественного деятеля, бывшего депутата Жогорку Кенеша О.А. Абдырахманова (Омурбека Абдырахманова. — Прим. ред.), направленные на искажение исторической правды, в частности, о том, что «от русских не может быть никакой культуры, науки и технологий». Подобные публичные высказывания — подлежащие, как представляется, проверке на предмет наличия признаков возбуждения межнациональной розни — откровенно противоречат духу сохранения памяти как о значимых достижениях, так и об испытаниях, которые пришлось совместно пережить нашим предкам», — говорится в заявлении.

В посольстве подчеркнули, что «оставляют на совести» Абдырахманова незнание им истории становления собственной страны, что «не может не вызывать чувство сожаления».

«Считаем кощунственным принижение значения общих страниц истории, которые сформировали и укрепили единую ментальность, до сих пор связывающую неразрывными узами братские народы Кыргызстана и России», — отмечено в тексте.