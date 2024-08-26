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Общество

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В Бишкеке 26 августа небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +28 градусов. День уменьшился до 13 часов 26 минут.

Люди, которые меняли мир

Умерла биохимик Бюбюля Ахунбаева

из книги Кульбюбю Бектургановой «Дочери земли кыргызской»
Фото из книги Кульбюбю Бектургановой «Дочери земли кыргызской». Бюбюля Ахунбаева

Родилась 12 декабря 1929 года в селе Тору-Айгыр Иссык-Кульской области.

Жила и воспитывалась у дяди — Исы Ахунбаева.

Бюбюля Ахунбаева — одна из первых представительниц кыргызской интеллигенции, формировавшей науку и образование в республике.

Первая женщина-кыргызка — биохимик, кандидат биологических наук.

Она провела научные исследования по биохимии ржавчинных заболеваний злаковых культур и углеводному обмену у разноустойчивой к ржавчине пшеницы. Ее исследования представляли значительный интерес для науки и практики. После перехода в Институт органической химии развернула исследования по углеводному обмену озимой и яровой пшеницы.

Плодотворные научные исследования совмещала с активной педагогической и общественной деятельностью. Избиралась депутатом Фрунзенского горсовета, членом Ленинского райкома партии, членом парткома Академии наук, секретарем партийной организации Института органической химии.

Умерла 26 августа 1966-го.

Умерла профессор Какиш Рыскулова

пресс-службы КГМА
Фото пресс-службы КГМА. Какиш Рыскулова

Родилась 15 октября (по другим данным, в августе) 1918 года в селе Четинди Чуйской области.

Первая в Центральной Азии и Казахстане женщина-хирург, академик, отличник народного образования, заслуженный врач и заслуженный деятель науки КР, доктор медицинских наук, профессор.

Трижды избиралась депутатом Верховного Совета КиргССР, депутатом городского совета.

Опубликовала более 250 научных работ, 13 монографий, 11 изобретений, внедрила 47 рационализаторских предложений, подготовила четыре учебника.

Умерла 26 августа 2018-го.

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Ссылка: https://24.kg/obschestvo/301201/
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