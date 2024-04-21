Фармацевт по образованию Накаджима Дайсуке приехал в Кыргызстан из Японии (префектура Сайтама) пять лет назад. Здесь он работает консультантом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) по вопросам здравоохранения. В интервью 24.kg молодой человек поделился своими наблюдениями в области медицины и впечатлениями о стране.

Фото предоставлено собеседником

— Честно признаться, раньше я ничего не слышал о Кыргызстане. Работал в Японии по специальности в информационно-образовательном центре «Якуземи», осуществляющем деятельность в сфере медицинского образования и предоставления медуслуг. Мы хотели внести свой вклад в других государствах, поделиться опытом и новшествами.

Представителям компании посчастливилось встретиться с министром здравоохранения того времени Космосбеком Чолпонбаевым. Так начался проект по повышению квалификации фармацевтов в КР, так я и оказался здесь.

Не только я, но и другие сотрудники «Якуземи» благодаря этому проекту узнали о Кыргызстане и впервые приехали сюда.

— Как прошел ваш адаптационный период?

— Особого культурного шока у меня не было. Вы, наверное, слышали легенду о том, что японцы и кыргызы братья. Те, кто любит мясо, переехали в Кыргызстан, а те, кто любит рыбу, — в Японию. Культура наших стран очень схожая.

— Чем занимаетесь сейчас?

— Реализуем проект JICA в сфере выявления и лечения неинфекционных заболеваний (НИЗ) на ранних стадиях, а также усиления системы направления пациентов. Запущена программа в 2022 году и рассчитана до 2026-го.

Одна из существующих проблем — неправильная система направления пациентов. К сожалению, многие граждане, минуя первичный и вторичный уровни здравоохранения, самостоятельно обращаются на третичный. Это приводит к перегруженности стационаров в Бишкеке.

Да, для самих жителей это может быть удобно, но не для медиков. Из-за обращений легких пациентов не хватает времени на больных с тяжелыми заболеваниями, наблюдаются длинные очереди.

Фото предоставлено собеседником

Иногда жители считают, что в поликлиниках низкий уровень оказания медуслуг, поэтому не хотят туда обращаться, или просто не знают, какие услуги можно получить на местах. Наш проект направлен на повышение потенциала организаций здравоохранения первичного уровня — групп семейных врачей (ГСВ), центров семейной медицины (ЦСМ). Стараемся усилить существующую систему направления пациентов, чтобы она функционировала по правилам и четким критериям.

— Нередко в поликлиниках нет узких специалистов, поэтому люди и обращаются в стационары третичного уровня.

— Проблема с нехваткой кадров, к сожалению, наблюдается не только в Кыргызстане, но и в других развитых государствах, включая Японию. За один-два года эту проблему не решить и тем более только в рамках одного проекта.

Но если взять, к примеру, клиническое руководство по сахарному диабету, то профилактику и наблюдение за пациентами могут вести не только эндокринологи, но и семейные врачи. Такая система действует уже давно. Мы ее пытаемся усилить, чтобы у семейных врачей было больше знаний, обучаем персонал.

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Один из компонентов нашего проекта — оказание поддержки по пересмотру и разработке клинических руководств и протоколов по НИЗ. Как и другие сферы, здравоохранение постоянно развивается, появляются новые лекарства и методы лечения. Поэтому важно обновлять клинические протоколы. Мы помогаем в пересмотре руководств по нескольким заболеваниям, в том числе сахарному диабету, гипертонии, ХОБЛ (хронической обструктивной болезни легких), ишемической болезни сердца, инсульту и реабилитации после него.

По второму компоненту разрабатываем карту маршрутизации пациента, в каких, например, больницах Чуйской области можно получить определенные медуслуги, чтобы лишний раз не направлять пациентов. Таблица маршрутизации будет своеобразным справочником для медиков.

А по третьему компоненту пытаемся повысить медицинскую грамотность самих пациентов.

Даже если врач или медсестра говорит о необходимости правильного питания и здорового образа жизни, то многие пациенты просто не прислушиваются, а иногда и вовсе перестают принимать препараты, лечиться.

Чтобы повысить мотивацию граждан и заставить самостоятельно заботиться о своем здоровье, очень важную роль играют коммуникативные навыки медперсонала. В рамках проекта проведено обучение для сотрудников сельских комитетов здоровья и медработников первичного уровня.

Конечный результат проекта — сократить количество самостоятельных обращений пациентов на третичный уровень.

— За пять лет пребывания в Кыргызстане обращались к нашим врачам? Какую разницу заметили?

— Да, я посещал государственные больницы. И если говорить о главном отличии, то это, скорее, коммуникативные навыки самого медперсонала. В Японии больше уделяется внимания пациенту. Если даже ты пришел в больницу с жалобами просто на головные боли, то тебя обследуют полностью. В этом случае может сработать раннее выявление имеющихся заболеваний.

Фото предоставлено собеседником

Как фармацевт часто обращаю внимание на выписку препаратов. Некоторые врачи в КР назначают лекарства с одинаковым действием, когда можно было бы обойтись только одним видом препарата. Или, допустим, человек приходит с повышенным давлением, а ему назначают средство от гипертонии, но не проверяют, есть ли факторы и риски инсульта и так далее.

Это не означает, что во всех больницах именно так. Просто из-за нехватки кадров на одного больного выделяется мало времени, поэтому лечение бывает симптоматическое. Накаджима Дайсуке

Вообще, в медицине важны три пункта: финансы (может ли человек оплатить медуслуги), доступность (можно ли за короткое время добраться до организации здравоохранения) и качество самого медицинского обслуживания.

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Эти три пункта в Японии соблюдаются. Все японцы застрахованы, оплачивают страховку с зарплаты. Даже в отдаленных районах есть больницы, куда можно без проблем добраться и само качество медобслуживания на высоком уровне.

Если же говорить о Кыргызстане, то проблему с финансами быстро не решить. Это связано с разными факторами, включая экономический уровень страны и так далее. Но второй и третий пункты как раз можем охватить в рамках проекта. Люди должны знать, что при необходимости можно обратиться в ближайшую поликлинику, фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) или ГСВ, а не обязательно ехать в Бишкек.

— В каких регионах Кыргызстана успели побывать?

— Я приехал в Кыргызстан, ничего не зная о республике, однако очень сильно полюбил ее. Был во всех областях, кроме Баткенской. Везде есть свои особенности, но больше всего впечатлили жители Таласской области. Когда мы проводили тренинги, народ отличался гостеприимством и своим желанием учиться. Очень нравится посещать этот регион.

«Якуземи» осуществляет проекты не только в КР, но и в странах Юго-Восточной Азии, и кыргызстанцы отличаются именно доброжелательностью и желанием учиться и развиваться дальше. Когда ты видишь мотивацию людей, то хочешь еще больше делать для этой республики.

Фото предоставлено собеседником

— К сожалению, я не говорю на кыргызском. Немного знаю русский, но владею английским. В основном с местным населением общаемся на английском, но даже если собеседники не владеют им, то в любом случае получается неплохо коммуницировать.

— Что удивило вас в Кыргызстане?

— Большое количество машин и дорожно-транспортных происшествий. Однажды я и сам попал в аварию (выехали за город, и автомобиль столкнулся с коровой) и очень сильно испугался. Это единственный момент, который меня шокировал. Остается немного страх, поэтому сам за руль тут не сажусь.

— Чего не хватает в Кыргызстане?

— Метро. Часто по работе приходится ездить в разные места, но из-за больших пробок опаздываем на встречи. Было бы хорошо, если бы в Бишкеке тоже было метро.

— Какие планы на будущее?

— После завершения проекта хотелось бы остаться. У кыргызов есть чему поучиться. Надеюсь, будет такая возможность. В планах жениться на местной девушке и навсегда остаться в стране.