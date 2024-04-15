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Общество

В городе Ош проходит международный турнир по каратэ-до

В южной столице проходит международный турнир по каратэ-до на Кубок города Osh Cup. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, в состязаниях участвуют около 400 спортсменов от 6 до 18 лет.

«В турнире участвуют команды из Узбекистана, Казахстана и всех регионов Кыргызстана. Победители турнира в своих весовых категориях награждаются медалями, дипломами и ценными подарками от Комитета по физической культуре и спорту Оша», — говорится в сообщении.

Как уточняется, турнир пройдет в течение двух дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291508/
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