В городе Ош проходит международный турнир по каратэ-до

В южной столице проходит международный турнир по каратэ-до на Кубок города Osh Cup. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, в состязаниях участвуют около 400 спортсменов от 6 до 18 лет.

«В турнире участвуют команды из Узбекистана, Казахстана и всех регионов Кыргызстана. Победители турнира в своих весовых категориях награждаются медалями, дипломами и ценными подарками от Комитета по физической культуре и спорту Оша», — говорится в сообщении.

Как уточняется, турнир пройдет в течение двух дней.