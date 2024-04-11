В городе Ош сносят скандальное кафе «Манас-Ата»

В Оше проводится снос незаконных объектов кафе «Манас-Ата», вышедших на 7 метров за красную линию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, работой по очистке занимается управление муниципальной собственности южной столицы.

«Владельцу объекта неоднократно выдавались предупреждения о демонтаже незаконных объектов, установленных на муниципальной земле, однако эти предписания выполнены не были», — говорится в сообщении.

Тогда Верховный суд вынес решение о сносе кафе. Однако владелец объекта подал жалобу в Ошский областной суд с просьбой временно приостановить работы по сносу. Судебные разбирательства продолжаются.

Напомним, два года назад в программе «Не сахар» показали, как в кафе «Манас-Ата» не соблюдаются санитарные и противоэпидемические нормы и правила. Тогдашний мэр города Алмаз Мамбетов предложил закрыть кафе, однако представители городских служб заявили, что без решения суда это невозможно.