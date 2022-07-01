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Общество

Спохватился. Мэра города Ош возмутило, что кафе работают без документов

Мэр Оша Алмаз Мамбетов возмутился, что кафе и рестораны в городе работают без разрешительных документов. Об этом он сообщил на экстренном совещании по ситуации в кафе «Манас-Ата».

Отметим, заведение временно закрыли из-за разгоревшегося скандала с членами съемочной группы программы «Не сахар», где показали, что в кафе не соблюдаются санитарные и противоэпидемические нормы и правила. Позже выяснилось, что по документам на месте кафе должен быть жилой дом. Объект не предназначен для коммерческого использования.

Градоначальник возмутился тем, что соответствующие службы своевременно не пресекли нарушения.

«Получается, кто угодно может незаконно возвести здание. Мы выявили только одно кафе, а сколько таких по всему городу? Значит, все они незаконно ведут свою работу. Думаю, в городе есть кафе, у которых нет ни одного документа. Я не удивлюсь, если они самовольно провели себе электричество, воду и не платят государству ничего», — сказал Алмаз Мамбетов.

Мэр предложил закрыть кафе «Манас-Ата», однако представители городских служб повторили, что без решения суда это невозможно.

«И что теперь, получился замкнутый круг? Тот не может ничего сделать, и этот тоже. Кто что может тогда? Зачем вы тогда ходите здесь? А что, если суд будет длиться год-два, кафе продолжит работать незаконно? Суть не в том, чтобы закрыть все точки общепита, а чтобы они работали законно», — отметил мэр.

Алмаз Мамбетов поручил налоговой изучить поступления в бюджет от кафе «Манас-Ата».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/238772/
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