В Бишкеке прошел общегородской субботник. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, в рамках объявленного двухмесячника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории столицы во всех районах прошли массовые субботники.

«В парке имени Ататюрка с участием мэра города Айбека Джунушалиева сотрудники центрального аппарата навели порядок. Также работники подведомственных и территориальных подразделений, организаций и учреждений внесли свой вклад в очистку Бишкека на закрепленных участках», — отметили в муниципалитете.

Всего в субботнике приняли участие более 20 тысяч человек, свыше 600 организаций. Задействовали более 50 единиц спецтехники муниципального предприятия «Тазалык».

Вывезено около 83 тонн мусора. Работы по сбору продолжаются.

Во всех четырех районах города в субботниках активное участие также приняли жители, работники муниципальных территориальных управлений, всех служб районов, студенты вузов, организации, предприятия и хозяйствующие субъекты.