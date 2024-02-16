В общереспубликанский классификатор внесут 385 профессий

В общереспубликанский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов внесут 385 профессий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

Заместитель главы ведомства Нурдоолот Базарбаев на форуме «Сертификация и валидация компетенций: новые пространства рынка труда» отметил, что в настоящее время утверждены 52 профессиональных стандарта, ориентированных на требования современного рынка труда. Одновременно министерство ведет работу по включению еще 385 профессий в общереспубликанский классификатор.

«При этом Минтруда уже заключило договоры со 100 учебными заведениями (71 профессиональным лицеем, 8 колледжами, 17 частными образовательными центрами и 3 высшими учебными заведениями) и проводит обучение 127 профессиям. Благодаря этим мерам около 9 тысяч безработных в прошлом году были обучены востребованным на рынке труда профессиям, таким как сварщик, парикмахер, оператор ПК, бухгалтер, повар, портной, менеджер, электрик, водитель и другие. По окончании 62 процента были трудоустроены. В настоящее время открыты и функционируют девять центров профессиональной ориентации, задача которых помочь школьникам определиться в выборе профессии. Во всех областях ведомства проводится профориентационная работа», — сказал чиновник.

Форум собрал руководителей и сотрудников государственных органов, Торгово-промышленной палаты, Фонда развития навыков, учебных заведений, отраслевых ассоциаций работодателей. Они обсудили создание новых рабочих мест, потребности в трудовых ресурсах, политику занятости на рынке труда Кыргызстана, развитие национальной системы квалификации, профессиональные стандарты, вопросы сертификации, валидации, пути их развития и решения возникающих проблем.