Украина получит 50 миллиардов евро от Евросоюза

Все 27 стран Европейского союза договорились о выделении Украине финансовой помощи в 50 миллиардов евро. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, пишет meduza.

«Мы договорились. Все 27 лидеров договорились о дополнительном 50-миллиардном пакете поддержки для Украины в рамках бюджета ЕС. Это обеспечивает постоянное, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины», — написал Шарль Мишель в соцсети X.

ЕС берет на себя лидерство и ответственность по поддержке Украины. Мы знаем, что поставлено на карту. Шарль Мишель

Пресс-секретарь Шарля Мишеля подтвердил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился одобрить выделение Украине помощи в 50 миллиардов евро. Это произошло после его встреч с премьер-министрами Италии, Франции и Германии.

По данным The Guardian, лидеры стран ЕС договорились, что ежегодно будут обсуждать план экономической помощи Киеву, а «при необходимости» его пересмотрят через два года.

Решение о выделении Украине экономической помощи в размере 50 миллиардов евро планировали принять еще в декабре 2023 года, однако его заблокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он рассказывал, что Будапешт поддержит решение о выделении помощи Украине при условии, что страны Евросоюза будут утверждать это решение каждый год.