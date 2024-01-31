Четверть женщин умирает от рака шейки матки в первый год после диагноза

Четверть женщин умирает от рака шейки матки в первый год жизни после постановки диагноза. Об этом журналистам сообщила главный гинеколог Минздрава Раиса Асылбашева.

Она отметила, что такой показатель говорит о том, что многие обращаются к врачам на поздних стадиях.

В то же время, по ее словам, смертность от рака шейки матки за последние 10 лет снизилась — опустилась ниже показателя 7 на 100 тысяч.

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Раиса Асылбашева напомнила о важности профилактики и ранней диагностики рака. По ее словам, проводится работа совместно с партнерами. В частности, осенью 2023 года проведено обследование 439 тысяч 884 женщин, у 3 тысяч 131 выявлены изменения.

В 2022 году 194 страны мире, в том числе и Кыргызстан, приняли обязательство по элиминации рака шейки матки.

Представитель ВОЗ в КР Ливиу Ведраско отметил, что ни одна женщина не должна умереть от предотвратимого заболевания.

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«Одно из направлений в защите от рака шейки матки — вакцинация от ВПЧ. При ее помощи можно предупредить болезнь. Четыре года назад принята глобальная стратегия по элиминации шейки матки, и она включает три важных компонента: 90 процентов девочек до 15 лет должны быть вакцинированы против вируса папилломы, 70 процентов женщин старше 35 должны пройти скрининг, 90 процентов женщин с предраковыми поражениями должны получить лечение», — отметил он.

Ливиу Ведраско добавил, что с 2022 года в Кыргызстане включена вакцинация девочек от ВПЧ. За первый год ее внедрения удалось охватить первой дозой 72 процента девочек из целевой группы, второй — 62 процента.