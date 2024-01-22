Вакансия контролера и неудобная новая схема автобуса. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Отметим, ранее в мэрии сообщали , что после повышения тарифов в общественном транспорте начнут работать контролеры. Напомним, с 30 января стоимость проезда в общественном транспорте при безналичной оплате в троллейбусах и автобусах, где установлены валидаторы, будет 17 сомов, при наличной — 20 сомов. Такой же будет цена и в маршрутках.

Кроме того, Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие приглашает на работу кочегара и сантехника. Часы работы: с 9.00 до 17.00.

Заработная плата составляет 1 тысячу 200 сомов в день и 10 сомов за каждую проданную карту «Тулпар».

В преддверии летнего сезона производственно-эксплуатационное управление «Бишкекводоканал» проводит подготовительные мероприятия на водозаборе «Орто-Алыш», чтобы обеспечить высокое качество водоснабжения.

Жители остались без автобуса

Жители нескольких районов Бишкека остались без автобуса после изменения схемы движения маршрута № 34. Об этом сообщил читатель.

«В мэрии заявили, что автобус № 34 продлили от компании «Шоро» до нового автовокзала. Но это не так. Ранее он ехал от Аламединского рынка до Восточного автовокзала и вниз по улице Осмонкула до завода «Шоро». А теперь едет вниз по улице Алма-Атинской до объездной дороги», — сказал он.

По словам читателя, можно было просто продлить маршрут от завода «Шоро» вниз до объездной.

«Сейчас к нам не ездит ни один автобус», — добавил он.