В Бишкеке пройдет Первый экологический кубок

Мэрия Бишкека и международный университет инновационных технологий проведут Первый экологический кубок, в рамках которого состоится экологическая акция «Экобатл». Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, мероприятие призвано обратить внимание на вопросы охраны окружающей среды и организовать активное обсуждение экологических проблем в школьной, студенческой, экспертной и общественной среде.

К участию приглашают команды образовательных учреждений или общественных организаций, движений. Финальный этап кубка продет 22-23 мая.

Основное направление работы: комфортная экологическая среда и выявление путей решения для улучшения экологии в городе.

В программе Экокубка конкурс проектов, интеллектуальная игра, экологическая акция «Экобатл»;

конкурс видеороликов «Кок-Арча». С программой и требованиями к участию можно ознакомиться по ссылке.