Один в поле не воин. ТПП призывает предпринимателей объединиться

Глава Торгово-промышленной палаты Кыргызстана встретился с предпринимателями, работающими в Джалал-Абадской и Ошской областях. Об этом сообщили в ТПП.

По ее данным, глава палаты Темир Сариев выехал в южные регионы республики и встретился с представителями малого и среднего бизнеса. Он рассказал о преимуществе взаимодействия предпринимателей с ТПП и разъяснил основные функции и возможности палаты.

Темир Сариев призвал местных предпринимателей вступать в ТПП, а тех, кто уже является членами палаты быть более активными.

«Сегодня пословица «Один в поле не воин» актуальна как никогда. Только объединившись, можно будет решать свои вопросы, а также добиваться успеха. Объединение под эгидой ТПП, которая не на словах, а на деле защищает интересы бизнеса и помогает решить насущные проблемы даст всем вам надежду на будущее в сложных условиях, обусловленных мировым экономическим кризисом и глобальным переформатированием мира. Интеграция усилий — это единственный выход», — сказал он.

Участники встречи рассказали о барьерах, мешающих развитию их бизнеса, непонимании реформ в налоговой системе и других проблемах.

«Было бы неплохо, если бы государство обеспечило нам доступ к дешевым кредитам. А то получается, что только крупный бизнес может получить деньги на развитие под низкие проценты, а дехкане и бизнесмены средней руки так и остаются один на один со своими проблемами. Мы не просим бесплатно, мы просим помочь только в разговоре между банками и нами», — высказались на встрече.