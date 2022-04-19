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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Алмазбек Атамбаев рассказал, как его встретили в колонии

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по двум уголовным делам в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Бывшего главу государства обвиняют в злоупотреблении должностным положением при строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» и незаконной выдаче паспортов гражданам Турции.

Обвиняемого доставили в суд, однако за нарушение порядка вновь вывели из зала суда.

24.kg
Фото 24.kg. Алмазбека Атамбаева вывели из зала суда

Отвечая на вопрос журналистов, Алмазбек Атамбаев заявил, что его хорошо встретили в ИК-27. «Народ меня везде хорошо встречает», — сказал он.

Во дворе суда стоит карета скорой помощи. Ее вызвали для бывшего президента.

Накануне Алмазбека Атамбаева перевели из ИК-47 в ИК-27, которая расположена в селе Молдовановка.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Прошлым летом ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231253/
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