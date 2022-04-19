Строительство школы и выдача гражданства. Часть заседаний будут закрытыми

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по двум уголовным делам в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Бывшего главу государства обвиняют в злоупотреблении должностным положением при строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» и незаконной выдаче паспортов гражданам Турции.

В ходе заседания гособвинители попросили проводить его в закрытом режиме, так как они намерены заявить ходатайство, где есть секретная часть.

Известно, что по эпизоду о незаконной выдаче паспортов есть указ Алмазбека Атамбаева, на который наложен гриф «секретно».

Судья Мирлан Термечиков попросил присутствующих выйти из зала суда, но сторонники Алмазбека Атамбаева устроили скандал.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Прошлым летом ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.