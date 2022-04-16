Требуется обследование. Сотрудники НЦПП посетили Алмазбека Атамбаева

Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток посетили ИК № 47 и встретились с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в ходе беседы бывший глава государства пожаловался на сильные боли в области поясницы, не дающие ему возможности сидеть и стоять. Алмазбек Атамбаев также заявил, что ему не хватает воздуха при малейшем движении, немеют руки и ноги.

«С его слов, он неоднократно в письменной форме отказывался от участия в судебном заседании. Однако, несмотря на это, бывшего президента дважды в принудительном порядке доставляли в суд, из-за чего состояние его здоровья резко ухудшается. Главный врач ИК № 47 сообщил, что Атамбаеву требуются полное обследование, консультация специалистов Минздрава и лечение. Соответствующий рапорт был направлен им в медуправление СИН», — сказали в НЦПП.

Национальный центр рекомендует руководству Службы исполнения наказаний и Минздрава обеспечить соблюдение права Алмазбека Атамбаева на своевременную и эффективную медицинскую помощь в условиях специализированного лечебного учреждения системы здравоохранения.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Прошлым летом ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.