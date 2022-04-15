Суд по октябрьским событиям. Адвокатам отказано в возврате дела на доследование

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по уголовному делу о беспорядках в октябре 2020 года.

На заседание явились представители ФОМС и управделами президента. Их следствие признало потерпевшими. Суд также признал потерпевшим одного из раненных во время прошедших беспорядков.

В ходе разбирательства адвокаты Замир Жоошев и Кантемир Турдалиев заявили ходатайство о возврате уголовного дела в прокуратуру на восполнение пробелов следствия. Замир Жоошев отметил, что подсудимых обвиняют в организации массовых беспорядков. Однако, по его словам, в таком случае обвиняемыми должны проходить и исполнители этих беспорядков.

Его поддержали подсудимые и коллеги.

Экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов сказал, что на скамье подсудимых должны сидеть бывшие руководители МВД, которые отдавали незаконные приказы 5-6 октября 2020-го. Эти люди, по его словам, также должны возмещать ущерб потерпевшим.

По словам другого обвиняемого экс-сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, в суде должны быть допрошены бывший глава «девятки» Санжар Эркинбаев, нынешний замминистра внутренних дел Эркебек Аширходжаев и многие другие силовики, которые также являлись участниками событий, произошедших в октябре 2020 года.

5-6 октября 2020-го в Бишкеке прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября под давлением общественности ЦИК вынуждена была аннулировать итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего главы государства.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, Фарида Ниязова, Каната Сагымбаева, Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.