Как получить Green card. Советы посольства США

Стартовал прием заявок для желающих принять участие в визовой лотерее Green card. И тут активизировались различные компании, которые за небольшую плату готовы помочь. Пресс-атташе посольства США Нолэн Джонсон рассказал 24.kg, почему не стоит доверять подобным компаниям, как правильно заполнять заявку и не стать жертвой мошенников.

1 Что такое грин-карта? Лотерея Green card — популярное название программы, но на самом деле она называется «Программа виз для иммигрантов разных национальностей». Закон об иммиграции 1990 года учредил эту визовую программу для поощрения иммиграции из стран с исторически низкими показателями иммиграции в Соединенные Штаты. Green card дает право на законное постоянное проживание в Соединенных Штатах и открывает путь к получению американского гражданства.

2 Какие страны могут участвовать? Участие в визовой лотерее могут принимать люди из более чем 100 стран, включая Кыргызстан.

3 Каковы возрастные ограничения? Минимального возраста для подачи заявления нет. Но есть требование о наличии среднего образования или опыта работы для каждого основного заявителя на момент подачи заявления. Оно фактически дисквалифицирует большинство лиц в возрасте до 18 лет.

4 Каковы временные рамки проведения лотереи? Регистрация на лотерею Green card 2023 года открыта с 6 октября 2021 года и закрывается 9 ноября 2021-го. Всем отобранным лицам, включая членов семьи, визы должны быть выданы до 30 сентября 2023 года.

5 Где и как я могу подать заявление? Заявление на регистрацию в лотерее Green card можно найти по ссылке на сайте Госдепартамента США. Важно помнить, что участие в лотерее Green card БЕСПЛАТНО.

6 Нужно ли мне идти в посольство, чтобы принять участие в лотерее? Участие в лотерее Green card возможно только онлайн. Но, если ваше заявление будет выбрано методом случайного отбора, вам нужно будет прийти на личное собеседование с консулом посольства США. Ответы на вопросы в анкете и на собеседовании определят ваше право на иммиграцию в соответствии с законодательством США.

7 Существуют ли какие-либо особые требования к заполнению заявления? Некачественная или старая фотография может дисквалифицировать ваше заявление на получение визы по лотерее. Чтобы подать заявление, сделайте новую цифровую фотографию или отсканируйте недавнюю (сделанную в течение последних шести месяцев) фотографию с помощью цифрового сканера. Фотографии для въезда в США должны быть того же качества, что и фотографии для визы в США. Примеры приемлемых фотографий вы можете посмотреть на сайте. Убедитесь, что вы подаете заявление с действительным паспортом для международных поездок и правильно вводите номер своего паспорта.

8 Нужно ли указывать в заявлении жену/мужа и детей? Если вы состоите в браке, обязательно укажите в своем заявлении вашего супруга и всех несовершеннолетних детей до 21 года, не состоящих в браке. Если вы не укажете своего законного супруга или укажете кого-либо, кто не является вашим законным супругом, вы не будете квалифицироваться в качестве основного заявителя. А ваш супруг и дети не будут иметь права на участие в качестве членов вашей семьи. Вы должны указать законного супруга, даже если сейчас вы не живете вместе, если только вы не разведены по закону.

9 Сейчас существует множество сайтов, которые предлагают помощь в заполнении заявления. Стоит ли пользоваться их услугами? Посольство США настоятельно рекомендует заполнять анкету самостоятельно, без «визового консультанта», «визового агента» или другого посредника, который предлагает помощь. Если вам кто-то будет помогать, вы должны присутствовать при подаче вашего заявления, чтобы вы могли предоставить правильные ответы на вопросы и сохранить свой индивидуальный номер подтверждения и распечатку экрана подтверждения. Крайне важно, чтобы вы сохранили распечатку страницы подтверждения и индивидуальный номер подтверждения. Известно, что недобросовестные визовые посредники помогают участникам с их заявлениями, хранят распечатку страницы подтверждения у себя, а затем требуют большие суммы денег в обмен на номер подтверждения. Всегда помните о том, что вокруг программы Green card существует множество мошенничеств. Вы можете получить информацию из официального источника.

10 Могу ли я заполнить заявление самостоятельно? Да. Подача заявления онлайн — простое и бесплатное действие. Анкета включает в себя основные вопросы, такие как ваше имя, дата рождения и номер паспорта. Следует отметить одну важную вещь — неправильная или отсутствующая информация в вашем заявлении может означать дисквалификацию — даже после того, как вы будете выбраны. Это еще одна причина, по которой вы должны заполнить заявление самостоятельно.

11 Сколько нужно заплатить за участие в розыгрыше лотереи Green card? Для регистрации в лотерее Green card не требуется никакой оплаты. Но, если ваше заявление будет выбрано случайным способом, вы будете перенаправлены на страницу подтверждения с дальнейшими инструкциями, включая информацию о сборах, связанных с иммиграцией в Соединенные Штаты. Для заявителей Green card лотереи 2022 года госпошлина составляет $330 с человека. Но эта сумма может измениться для заявителей 2023 года. Все дальнейшие траты по переселению и проживанию в США несет сам заявитель. Это стоит учитывать еще до начала заполнения заявки.

12 Как и когда я могу узнать результаты? Государственный департамент не связывается с победителями напрямую. Если вы получите электронное письмо или телефонный звонок, в котором говорится, что вы выиграли лотерею Green card, то это, скорее всего, мошенничество. Все участники DV-2023 должны зайти на веб-сайт проверки статуса участника и использовать индивидуальный номер подтверждения, сохраненный при онлайн-регистрации на лотерею Green card — 2023. Там можно узнать, выиграли в лотерею или нет. Проверка статуса участника будет доступна на веб-сайте E-DV с 8 мая 2022 года. Проверка статуса участника на сайте будет ЕДИНСТВЕННЫМ средством, с помощью которого Государственный департамент уведомит отобранных участников об их отборе на DV-2023.

13 Если я выиграю в лотерею, я немедленно уеду в США? Выигрыш в визовой лотерее не гарантирует вам получения визы. Это только означает, что вы имеете право подать заявление на ее получение. Если вы окажетесь выбраны в программе DV-2023, то будете иметь право подать заявление на выдачу визы с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года. Посольство США рекомендует отобранным лицам подавать заявление на визы как можно раньше. Лучше делать это, как только порядковые номера программы станут доступными.