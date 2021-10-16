Как получить Green card. Советы посольства США

Стартовал прием заявок для желающих принять участие в визовой лотерее Green card. И тут активизировались различные компании, которые за небольшую плату готовы помочь. Пресс-атташе посольства США Нолэн Джонсон рассказал 24.kg, почему не стоит доверять подобным компаниям, как правильно заполнять заявку и не стать жертвой мошенников.
Что такое грин-карта?
Лотерея Green card — популярное название программы, но на самом деле она называется «Программа виз для иммигрантов разных национальностей». Закон об иммиграции 1990 года учредил эту визовую программу для поощрения иммиграции из стран с исторически низкими показателями иммиграции в Соединенные Штаты.
Green card дает право на законное постоянное проживание в Соединенных Штатах и открывает путь к получению американского гражданства.
Какие страны могут участвовать?
Участие в визовой лотерее могут принимать люди из более чем 100 стран, включая Кыргызстан.
Каковы возрастные ограничения?
Минимального возраста для подачи заявления нет. Но есть требование о наличии среднего образования или опыта работы для каждого основного заявителя на момент подачи заявления. Оно фактически дисквалифицирует большинство лиц в возрасте до 18 лет.
Каковы временные рамки проведения лотереи?
Регистрация на лотерею Green card 2023 года открыта с 6 октября 2021 года и закрывается 9 ноября 2021-го. Всем отобранным лицам, включая членов семьи, визы должны быть выданы до 30 сентября 2023 года.
Где и как я могу подать заявление?
Заявление на регистрацию в лотерее Green card можно найти по ссылке на сайте Госдепартамента США.
Важно помнить, что участие в лотерее Green card БЕСПЛАТНО.
Нужно ли мне идти в посольство, чтобы принять участие в лотерее?
Участие в лотерее Green card возможно только онлайн. Но, если ваше заявление будет выбрано методом случайного отбора, вам нужно будет прийти на личное собеседование с консулом посольства США. Ответы на вопросы в анкете и на собеседовании определят ваше право на иммиграцию в соответствии с законодательством США.
Существуют ли какие-либо особые требования к заполнению заявления?
Некачественная или старая фотография может дисквалифицировать ваше заявление на получение визы по лотерее. Чтобы подать заявление, сделайте новую цифровую фотографию или отсканируйте недавнюю (сделанную в течение последних шести месяцев) фотографию с помощью цифрового сканера.
Фотографии для въезда в США должны быть того же качества, что и фотографии для визы в США. Примеры приемлемых фотографий вы можете посмотреть на сайте.
Убедитесь, что вы подаете заявление с действительным паспортом для международных поездок и правильно вводите номер своего паспорта.
Нужно ли указывать в заявлении жену/мужа и детей?
Если вы состоите в браке, обязательно укажите в своем заявлении вашего супруга и всех несовершеннолетних детей до 21 года, не состоящих в браке. Если вы не укажете своего законного супруга или укажете кого-либо, кто не является вашим законным супругом, вы не будете квалифицироваться в качестве основного заявителя. А ваш супруг и дети не будут иметь права на участие в качестве членов вашей семьи. Вы должны указать законного супруга, даже если сейчас вы не живете вместе, если только вы не разведены по закону.
Сейчас существует множество сайтов, которые предлагают помощь в заполнении заявления. Стоит ли пользоваться их услугами?
Посольство США настоятельно рекомендует заполнять анкету самостоятельно, без «визового консультанта», «визового агента» или другого посредника, который предлагает помощь. Если вам кто-то будет помогать, вы должны присутствовать при подаче вашего заявления, чтобы вы могли предоставить правильные ответы на вопросы и сохранить свой индивидуальный номер подтверждения и распечатку экрана подтверждения.
Крайне важно, чтобы вы сохранили распечатку страницы подтверждения и индивидуальный номер подтверждения.
Известно, что недобросовестные визовые посредники помогают участникам с их заявлениями, хранят распечатку страницы подтверждения у себя, а затем требуют большие суммы денег в обмен на номер подтверждения.
Всегда помните о том, что вокруг программы Green card существует множество мошенничеств. Вы можете получить информацию из официального источника.
Могу ли я заполнить заявление самостоятельно?
Да. Подача заявления онлайн — простое и бесплатное действие. Анкета включает в себя основные вопросы, такие как ваше имя, дата рождения и номер паспорта. Следует отметить одну важную вещь — неправильная или отсутствующая информация в вашем заявлении может означать дисквалификацию — даже после того, как вы будете выбраны. Это еще одна причина, по которой вы должны заполнить заявление самостоятельно.
Сколько нужно заплатить за участие в розыгрыше лотереи Green card?
Для регистрации в лотерее Green card не требуется никакой оплаты. Но, если ваше заявление будет выбрано случайным способом, вы будете перенаправлены на страницу подтверждения с дальнейшими инструкциями, включая информацию о сборах, связанных с иммиграцией в Соединенные Штаты.
Для заявителей Green card лотереи 2022 года госпошлина составляет $330 с человека. Но эта сумма может измениться для заявителей 2023 года.
Все дальнейшие траты по переселению и проживанию в США несет сам заявитель. Это стоит учитывать еще до начала заполнения заявки.
Как и когда я могу узнать результаты?
Государственный департамент не связывается с победителями напрямую.
Если вы получите электронное письмо или телефонный звонок, в котором говорится, что вы выиграли лотерею Green card, то это, скорее всего, мошенничество.
Все участники DV-2023 должны зайти на веб-сайт проверки статуса участника и использовать индивидуальный номер подтверждения, сохраненный при онлайн-регистрации на лотерею Green card — 2023. Там можно узнать, выиграли в лотерею или нет. Проверка статуса участника будет доступна на веб-сайте E-DV с 8 мая 2022 года. Проверка статуса участника на сайте будет ЕДИНСТВЕННЫМ средством, с помощью которого Государственный департамент уведомит отобранных участников об их отборе на DV-2023.
Если я выиграю в лотерею, я немедленно уеду в США?
Выигрыш в визовой лотерее не гарантирует вам получения визы. Это только означает, что вы имеете право подать заявление на ее получение. Если вы окажетесь выбраны в программе DV-2023, то будете иметь право подать заявление на выдачу визы с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года. Посольство США рекомендует отобранным лицам подавать заявление на визы как можно раньше. Лучше делать это, как только порядковые номера программы станут доступными.
Какие рекомендации может дать посольство США в Кыргызстане для успешного участия в лотерее?
Не поддавайтесь на уловки мошенников, заполняйте свое заявление самостоятельно, сделайте фотографии хорошего качества. Сохраните свой номер подтверждения при первичной подаче заявления, и, если вас выбрали для подачи заявления, отправьте свое заявление как можно скорее. Удачи всем участникам!