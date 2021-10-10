Фильтр контента и digital-detox. Как еще бороться с зависимостью от соцсетей

Жизнь современного человека невозможно представить без постоянного пролистывания ленты в социальных сетях. Короткие забавные, порой и нелепые видео, смешные картинки, жизнь знакомых и незнакомых вам людей, новостная рутина заставляют «залипать» на экране надолго. У многих уже явная зависимость от виртуальной жизни.

Маркетологи и исследователи связали этот процесс с термином FOMO (Fear of missing out — «страх что-то пропустить».

4 октября в работе сервисов международных интернет-гигантов, таких как Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok и других, произошел сбой. Это заставило понервничать немалое количество пользователей социальных сетей.

Редакция 24.kg побеседовала с психологами и подготовила советы, как справиться с зависимостью от интернета.

Это зависимость? Для начала давайте определим, есть ли у вас зависимость. По словам специалистов, стремление каждую свободную минуту проводить в социальных сетях, а также нахождение там более трех часов в день без четкой цели (например, если это не связано с работой) говорит о зависимости. Избавиться от нее можно разными способами. Если человек решил удалить свой профиль и полностью исчезнуть из социальных сетей, у него может начаться ломка и потребуется какая-то замена. Поэтому снижать свою зависимость от социальных сетей нужно постепенно, для этого существует несколько простых правил.

Начинать и заканчивать день не с интернета Создайте условия, чтобы утреннее и вечернее время было свободным от Wi-Fi. Мы часто заходим в интернет по инерции — тогда, когда в этом нет никакой необходимости. Например, сразу после пробуждения или перед сном. А эти часы лучше всего провести наиболее осмысленно. Практически каждый современный беспроводной роутер можно настроить так, чтобы он включался и выключался в заданное время. Если вы работаете из дома, вы можете установить «режим отдыха» для устройства с 21.00 до 9.00.

Режим сна Настройте в смартфоне функцию «Режим сна». Это поможет не только улучшить ваш сон (при условии, что вы следуете заданному режиму), а также частично ограничит ваше пребывание в соцсетях. Как известно, в современных телефонах вне зависимости, какой он марки, можно задать время, которое вам необходимо тратить на сон каждую ночь. Настроить «Режим сна» можно в приложениях «Часы» или «Здоровье». Они будут напоминать вам, когда пора готовиться ко сну и блокировать звуковые уведомления и всплывающие окна на экране аппарата.



Ограничьте время Составьте допустимый для вас тайминг посещения соцсетей в день. Для этого вы можете воспользоваться новыми функциями по ограничению использования YouTube, Facebook и Instagram. В Instagram этот график находится в разделе Your Activity («Ваши действия»), в Facebook — в разделе «Ваше время в Facebook». Укажите, сколько времени вы бы хотели проводить там. Когда лимит, указанный в настройках, выйдет, вам пришлют оповещение. В YouTube можно активировать функцию «Напоминать мне, что нужно отдохнуть от просмотра» (нажмите на иконку профиля, откройте «Настройки» и перейдите во вкладку «Общие»). Установите таймер на 15, 30, 60, 90 или 180 минут. По истечении заданного времени воспроизведение ролика будет приостановлено, а на экране появится напоминание с предложением немного отдохнуть.





Фильтруйте контент Действительно ли вам нужны десятки пабликов и Телеграм-каналов со случайными цитатами и новостями? Вам жизненно необходимо начинать утро с американского блогера, который часами редактирует свои фото до неузнаваемости? Вы точно получаете удовольствие от фотографий чужих завтраков или же от бессмысленных картинок? Отпишитесь от бесполезных для вас страниц и оставьте только самое необходимое. Фото 24.kg. Фильтровать контент

Удалите мобильные приложения Отключите на телефоне все уведомления и звуковые сигналы, которые отвлекают, а лучше удалите сами приложения, если они не нужны вам по работе. На любой сайт можно зайти через браузер — в специально отведенное для этого время. Так вы перестанете хватать смартфон «по первому зову». Фото 24.kg. Отключить уведомления в приложениях

Не пишите о своем местоположении в реальном времени Наслаждайтесь прогулками и отдыхом, фотографируйте, но не для сиюминутного выкладывания фото в Instagram, общайтесь с друзьями, а не пишите твит о том, какое теплое солнце и как хорошо не сидеть у компьютера. Смотрите по сторонам, когда гуляете. Сохраните только что отснятые фотографии для себя, а не для публики, надеясь на реакции в виде лайков, репостов и комментариев. Используйте социальную сеть как проводник ценных мыслей.

Устраивайте день digital-detox Заведите хорошую традицию устраивать себе регулярный digital-detox и проводить минимум один день в неделю без телефона/интернета. В этот офлайн-день вы можете гулять, читать, встречаться с друзьями, готовить, убираться в доме, смотреть кино, медитировать, танцевать — делать все что угодно, но не включать интернет, не проверять почту и телефон. Отключитесь от всех гаджетов и побудьте в потоке жизни, а не в потоке статусов, смайлов и ссылок.