На реконструкцию Ошского драматического театра потратят $5 миллионов

В южной столице началась полная реконструкция Ошского академического музыкально-драматического театра имени Бабура. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, с началом работ на месте ознакомилась комиссия из сотрудников государственных органов и муниципальных служб во главе с вице-мэром города Жасуром Азимовым.

В мэрии отмечают, что реконструкция театра начата по соглашению между правительствами Узбекистана и Кыргызстана по укреплению международных двусторонних социально-экономических связей.

Завершение работ запланировано на начало 2022 года. Согласно проекту, здание театра полностью обновится.

Общая стоимость реконструкции составляет $5 миллионов.