Запрет на пакеты. Вопросов больше, чем ответов

Время от времени в Кыргызстане звучат предложения запретить продажу полиэтиленовых пакетов в магазинах и торговых точках. Недавно вопрос снова подняли пользователи соцсетей. Часть граждан идею поддержали, аргументируя тем, что пакеты заполонили все вокруг. Еще часть призналась, что не готова отказаться от комфорта.

По мнению же специалистов, разбирающихся в этом вопросе, отказ принесет больше вреда, чем пользы: изготовление альтернативных бумажных пакетов требует больше затрат и ухудшит ситуацию с вырубкой деревьев. Производства экопакетов в КР тоже нет, как и утилизации, а значит, они все равно окажутся на свалке.

Тщетные попытки

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Намерений отучить граждан от пластика было много. Еще больше десяти лет назад в постановлении правительства говорилось об организации производства бумажных пакетов на основе отходов для постепенного замещения использования пластиковых пакетов.

Затем мэрия Бишкека предлагала ввести налог за пакеты и взимать плату за них до 10 сомов. Это должно было приучить людей к бережливости. В 2015-м подобный законопроект разработала депутат ЖК Эркингуль Иманкожоева, предложив заменить полиэтилен многоразовыми сумками, бумажными пакетами и авоськами.

Однако планы так и остались на бумаге. Но год назад к идее снова вернулись.

Запрет не за горами?

Ввоз тоже ничем не ограничен, и сегодня Кыргызстан импортирует около 250 тонн пакетов в месяц, или 3 тысячи тонн в год.

Депутат парламента Марлен Маматалиев инициировал законопроект «Об ограничении оборота пакетов из полимерной пленки на территории Кыргызстана». Документ рассмотрели и даже одобрили в первом чтении. По словам нардепа, в Кыргызстане нет ограничений на производство пластика, есть только разрешение.

«Из-за массовости, доступности и низкой стоимости пакетов из полимерной пленки никакие другие альтернативные упаковочные материалы конкурировать с ними не могут. А низкое экологическое сознание большинства населения страны порождает пренебрежительное отношение к окружающей их среде», — говорится в справке-обосновании.

«Одноразовые упаковочные пакеты из полимерных материалов используются в среднем 20 минут, а затем в загрязненном виде накапливаются и хранятся на свалках твердых бытовых отходов практически вечно. В отличие от бумажной упаковки, которая в естественных условиях разлагается в течение двух-пяти месяцев, пластик обладает очень высокой стойкостью к распаду и почти не поддается воздействию. Ввиду экономической невыгодности эти пакеты не подвергаются сортировке и переработке, что приводит к негативным последствиям загрязнения окружающей среды», — озадачился проблемой Марлен Маматалиев.

Согласно законопроекту, реализация пакетов из полимерных материалов разрешалась до 1 июня 2021-го (пока закончатся имеющиеся запасы), а производство — до 1 января этого года.

«Теперь сроки передвинем. Во время пандемии бизнес трогать неудобно было. Дадим чуть больше времени — до 2023-го, скорее всего», — сообщил 24.kg Марлен Маматалиев, подчеркнув, что отказываться от идеи он не намерен.

Некоторые его коллеги отмечали, что реализовать такой закон будет сложно из-за слабых государственных контролирующих органов.

Экопакеты — пока не панацея

Несколько лет назад некоторые супермаркеты в Бишкеке ввели платные якобы биоразлагаемые пакеты. Однако в ходе экспериментов они не разложились

Специалист по внедрению раздельного сбора отходов, сертифицированный производитель компоста Чинара Султаналиева уверена: от того, что отходы окажутся на свалке в таком «экопакете», никакой существенной разницы не будет. Тление и выброс метана продолжатся в любом случае. В развитых государствах, где внедрен раздельный сбор мусора, есть муниципальные компостеры, которые перерабатывают органику и пищевые отходы в удобрения. Там экопакеты сразу измельчают с поступающим сырьем и есть смысл их использовать.

«В Кыргызстане же нет стандартов оценки их качества. Как нет и инфраструктуры для введения запрета пластиковых пакетов. Без инфраструктуры и знаний любые попытки запрета бессмысленны», — считает она.

Сейчас в республике практически весь мусор попадает на свалку, за исключением некоторых фракций. Это пластик, металл, иногда стекло, картон.

Тотальный запрет невозможен

Чинара Султаналиева критически относится к идее запрета пластиковых пакетов. «Какие есть у нас альтернативы? Будут ли они экономически выгодными? Кто будет за это платить? Условный продавец на рынке? Ни один бизнес за свой счет этого делать не будет. Значит, платить будет все-таки покупатель. В США, к примеру, к запрету готовятся чуть ли не десятилетиями. Надо сначала проинформировать население, предоставить альтернативы, ввести штрафы или, наоборот, стимулы.

И потом, запреты никогда не бывают тотальными. Это невозможно, — подчеркнула она в беседе с 24.kg. — Упаковочная тара — это тоже полиэтилен. Практически все пищевые продукты в нем, попробуйте положить продукт не в пластик — мало кто купит. Импортируют продукты зачастую в пластике, а местным поставщикам придется искать альтернативу. Это несправедливо».

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Надо понимать и то, что запрет на всю страну вводить невозможно, так как система управления отходами в городах и селах разная. Каждый населенный пункт должен сам решать этот вопрос с учетом реалий, инфраструктурных, финансовых и экономических возможностей.

По словам Чинары Султаналиевой, это миф, что пластиковые пакеты имеют самый большой углеродный след: «Те же шоперы из хлопка, хоть и могут полностью разложиться, но их изготовление настолько ресурсозатратно, что след выйдет в ноль, только если одной такой сумкой будет пользоваться три поколения семьи. Бумажные пакеты — тоже не очень хорошая альтернатива с точки зрения потребления ресурсов».

С учетом того, что в развитых государствах научились перерабатывать полиэтиленовые пакеты, для них такие пакеты — самый экологичный вариант, как бы абсурдно это ни звучало. Чинара Султаналиева

Чтобы уменьшить углеродный след любого пакета, нужно использовать его максимальное количество раз, не превращая в одноразовый.

Есть враг и посерьезнее

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«По данным имеющихся исследований, в Бишкеке почти половина (если не больше) всех отходов — это органика. Именно она одна из самых вредных — гниет, выделяет пары, поднимает общую температуру. Появляются неприятный запах и грызуны-вредители. Логично же, что надо с этого вопрос свалки поднимать», — отметила специалист.

«Во многих странах есть свои стратегии. В Корее, например, есть фудбанки для тех, кому можно отдать еще пригодную в пищу продукцию. Что-то направляют на корм животным, и только то, что осталось, используют для компостирования. В Штатах есть компостеры на муниципальном уровне. Удобрения фасуют и продают, и люди с удовольствием их покупают. Некоторые получают из органических отходов энергию, биогаз. Методов много», — привела она несколько примеров.

В Кыргызстане же, по словам Чинары Султаналиевой, проблемы экологии не в приоритете. Нет дальновидной стратегии на муниципальном уровне на ближайшие 5-10 лет, непонятно, что выберет республика и куда придет в итоге. Будем ли мы разделять отходы или продолжим все отправлять на свалку? Если появится новый перерабатывающий завод в Бишкеке, будет ли он экологичным? И будут ли в регионах по-прежнему сжигать отходы?