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Общество

Парад независимости в Бишкеке. Как это было

Больше двух тысяч военных и государственных служащих прошлись сегодня парадом по центральной площади Бишкека, отмечая 30-ю годовщину независимости Кыргызстана. Проехалась по центру столицы и военная техника. О том, кто посетил парад и как прошло одно из самых важных событий года, в репортаже 24.kg.

Пришли все. И нынешние… и бывшие

В перекрытом милиционерами центре Бишкека люди начали собираться с девять утра. Жителей и гостей столицы оставили по ту сторону площади, за ограждением — предоставив сцену и две ложи по обе стороны от нее для почетных гостей и тех, кто получил официальное приглашение.

24.kg
Фото 24.kg. Зрители, пришедшие на парад

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев пришел на парад, как и положено, в генеральском кителе. Горячо поприветствовав бывшего сопартийца и спикера парламента Ахматбека Кельдибекова, он прошел поближе к сцене.

Отметим, что в этот день разделить радость независимости государства пришли как бывшие, так и действующие чиновники, а также генералы, на заре независимости посвятившие жизнь службе в Вооруженных силах и правоохранительных органах молодой республики.

Незадолго до появления Садыра Жапарова на площади появился и Сооронбай Жээнбеков. Бывший президент выглядел несколько хмурым. Поприветствовав мимоходом скопившуюся у края площади прессу, он прошел к сцене.

24.kg
Фото 24.kg. Сооронбай Жээнбеков

Кто-то из приглашенных гостей взял с собой на парад мальчишку лет шести. Не проявляя никакого интереса к VIP-персонам, он с присущим детям самозабвением выцеливал вымышленных противников и не мог дождаться момента, когда ему наконец-то покажут военную технику.

24.kg
Фото 24.kg. Заскучавший в ожидании парада мальчишка

Спустя время на торжественное мероприятие пришел и нынешний глава государства. По площади он шел в компании видеооператора, без сопровождения охраны.

24.kg
Фото 24.kg. Садыр Жапаров

Со здания «Илбирса» за его передвижениями, впрочем, как и за всей обстановкой на площади, следил снайперский расчет госохраны.

24.kg
Фото 24.kg. Снайперская пара на крыше одного из зданий

Три залпа орудий дали сигнал к началу построения парадных расчетов. Командовал парадом заместитель министра обороны Алмазбек Карасартов, принимал — министр Таалайбек Омуралиев.

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Выслушав короткий доклад военных, Садыр Жапаров выступил с поздравительной речью. На сцене за его спиной можно было увидеть экс-президентов Сооронбая Жээнбекова и Розу Отунбаеву, спикера Жогорку Кенеша Таланта Мамытова, главу Верховного суда Нургуль Бакирову, бывшего министра обороны Мырзакана Субанова, экс-министра молодежи Алиярбека Алымкула и гостя из России — председателя Комиссии по культуре и культурно-историческому наследию общественной палаты Москвы Михаила Швыдкого.

24.kg
Фото 24.kg. Выступление Садыра Жапарова

Когда танки сменяются учителями

После выступления главы государства прозвучал приказ, и военные под одобрительные возгласы публики ровными коробками двинулись по площади Ала-Тоо.

Вслед за личным составом на центральную площадь въехала и тяжелая техника. Бронемашины, танки и артиллерия. Стоит отметить, что вся она получила новую, оптимальную для республики камуфляжную раскраску.


Особое внимание привлекли к себе тягачи Сил противовоздушной обороны и два китайских беспилотника, предназначенные для разведки. Последние широкой публике демонстрировались впервые.

На этом милитаристская часть парада завершилась. Следом за военными на площадь вышли учителя, врачи и деятели культуры, муниципальные служащие. Те, кто в мирное время, несмотря ни на что, каждый день строит будущее Кыргызстана. Одна армия людей сменилась другой.

Среди тех, кто пришел отметить независимости республики, были и те, кто на прошедшей Олимпиаде в Токио завоевал для нее медали. Айсулуу Тыныбекова вышла на парад в красном, словно знамя Кыргызстана, платье.

24.kg
Фото 24.kg. Айсулуу Тыныбекова во время парада на площади Ала-Тоо в Бишкеке

А как же фото на память?

На этом парад, посвященный 30-летию независимости Кыргызстана, завершился. Садыр Жапаров довольно быстро и не привлекая к себе лишнего внимания, покинул площадь под бдительным контролем охраны. Сооронбай Жээнбеков, напротив, уходить с парада не спешил. Немного поговорив с бывшими соратниками, он стал с удовольствием позировать на совместных фотографиях с молодежью. Выглядел довольным. Это было заметно по улыбке.

Не спешили расходиться и пришедшие на парад тысячи бишкекчан. Прижавшись к ограждению, люди еще долго оставались на своих местах в ожидании продолжения праздника.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205625/
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