В Кыргызстане за сутки выявили еще 787 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 368 случаев, Оше — 97, Чуйской области — 130, Ошской — 96, Таласской — 11, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 20, Джалал-Абадской — 38, Баткенской — 25.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 112 тысяч 777 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.