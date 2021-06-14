Нехватка поливной воды. К митингующим вышли чиновники, но проблему не решили

В Бишкеке у здания правительства собралось около 300 фермеров из Чуйской области. Они требуют решить вопрос дефицита поливной воды.

К участникам акции протеста вышли заведующий отделом агропромышленного комплекса и экологии администрации президента Алымкул Кулуев и начальник Чуйского управления водного хозяйства Руслан Девяткулов. Выслушав жалобы крестьян, чиновники решили поехать на место и произвести замеры воды, которые они, по словам крестьян, ранее делали не раз.

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«Давайте поедем на место, на канал. Там сделаем замеры на границе Аламединского и Сокулукского районов. Установим лимит. Я его каждый день сам буду контролировать. Больше я вам ничем не могу помочь», — сказал Руслан Девяткулов.

Фермеры остались недовольны ответом начальника управления водного хозяйства, но от безысходности согласились на его предложение.

Чиновник пообещал отпускать воду фермерским хозяйствам 10 дней в ограниченном объеме. Крестьяне просили 20 дней.

«В этом году сильное маловодье. Это и в соседних государствах так. Уже 10 дней занимаемся этим вопросом. Мы должны дружно и экономно использовать имеющиеся ресурсы и выйти из этого положения. Из-за того, что вы сюда приходите, воды в канале больше не становится. Есть разговоры о том, что кто-то получает больше, кто-то меньше. Поставьте своего человека. Контролируйте», — призвал Алымкул Кулуев.

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Жительница Нижне-Чуйского айыл окмоту Гульжамал Абдыкадырова выразила свое разочарование действиями представителей власти.

«Сегодняшнюю проблему не решили. Замерят. Дадут воду около четырех дней. Потом опять начнется. Это будет продолжаться до тех пор, пока власти не выяснят истинную причину дефицита поливной воды. Разговоры о том, что в Казахстан не уходит вода, — ложь», — сказала она, добавив, что для решения проблемы государство должно помочь фермерам построить бассейны для полива.

«В каждом крестьянском хозяйстве должны построить свой бассейн. Должны применять капельное, спринклерное орошение. Сегодня проблему решают поверхностно. Это делается для того, чтобы хоть как-то избавиться от нас. Люди уже никому не доверяют. Власть не составляет договоры с фермерами. В случае если мы потерпим ущерб, мы не сможем никуда обратиться. Никто не хочет брать обязательства и ответственность. Возможно, Улукбек Марипов пытается работать. Но повторяет ошибки прежних руководителей. От того, что меняют акимов и губернаторов, проблема воды не решается», — заключила фермер.