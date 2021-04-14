Коррупция и события в Кой-Таше. Суд назначил экспертизу Алмазбеку Атамбаеву

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

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Главного обвиняемого вновь не доставили в суд. Известно, что болеют еще несколько подсудимых.

По словам Кундуз Жолдубаевой, судья Азирет Медеров вынес постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы Алмазбеку Атамбаеву.

«Экспертиза должна определить состояние здоровья бывшего главы государства, а также сможет ли он участвовать в заседании. Судебное разбирательство приостановлено до вынесения заключения», — сказала она.

Напомним, что ранее суд объединил уголовные дела. В частности, прокуроры просили объединить дела по незаконному обогащению, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также эпизод с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати. В 2017 году Алмазбек Атамбаев, по версии следствия, получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО «НПФ «Форум».