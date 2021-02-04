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Общество

Аппарат для лечения рака снова сломался. Женщин отправляют за рубеж

В Национальном центре онкологии и гематологии снова вышел из строя аппарат для лечения рака шейки матки. Об этом 24.kg сообщила радиогинеколог Рахима Жумабаева.

По ее словам, аппарат брахитерапии сломался 6 ноября 2020 года. Срок гарантийного обслуживания закончился, поэтому за ремонт необходимо платить. «Правительство средства выделило, мы объявили перед новым годом тендер, но организации, которая бы устроила нас, не оказалось. Раньше аппарат обслуживали специалисты из Москвы. Сейчас должны проводить второй тендер. Ждем», — сказала Рахима Жумабаева.

Она отметила, что за это время уже накопились больные. Им приходится ехать в Россию или соседний Казахстан. У кого нет денег, те ждут ремонта аппарата. Сколько времени уйдет на новый тендер, неизвестно. При этом нарушение сроков лечения грозит рецидивом.

Брахитерапевтический аппарат АГАТ-ВТ на основе радиоактивного источника кобальт-60 для лечения опухолей женской половой сферы для отделения радиогинекологии приобрели в октябре 2016 года. Он был поставлен АО «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации». В 2018-м аппарат уже ремонтировали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182300/
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