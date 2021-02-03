У Алмазбека Атамбаева диагностировали межпозвоночную грыжу и бронхит

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Адвокаты Аскарбека Шадиева подали ходатайство о выделении его дела в отдельное производство.

«Просим суд выделить в отдельное производство дело Шадиева. Мы до этого не обращались с ходатайством. Вы, наверное, понимаете, что невыделение этого материала — нарушение задачи уголовного процесса. Если будет столько дел в одной куче, то мы с вами будем и 2025 год вместе встречать», — сказал юрист Рустам Абдурауфов.

Все адвокаты поддержали ходатайство. Судья отправился в совещательную комнату.

Отметим, что Алмазбека Атамбаева на процесс не доставили. Он по состоянию здоровья попросил суд проводить слушание без его участия. Согласно справке от врача, у бывшего президента диагностирована межпозвоночная грыжа и бронхит.

Напомним, что ранее суд объединил уголовные дела. В частности, прокуроры просили объединить дела по незаконному обогащению, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также эпизод с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати. В 2017 году Алмазбек Атамбаев, по версии следствия, получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО «НПФ «Форум».