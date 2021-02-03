16:29
USD 84.80
EUR 102.48
RUB 1.12
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

У Алмазбека Атамбаева диагностировали межпозвоночную грыжу и бронхит

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Адвокаты Аскарбека Шадиева подали ходатайство о выделении его дела в отдельное производство.

«Просим суд выделить в отдельное производство дело Шадиева. Мы до этого не обращались с ходатайством. Вы, наверное, понимаете, что невыделение этого материала — нарушение задачи уголовного процесса. Если будет столько дел в одной куче, то мы с вами будем и 2025 год вместе встречать», — сказал юрист Рустам Абдурауфов.

Все адвокаты поддержали ходатайство. Судья отправился в совещательную комнату.

Отметим, что Алмазбека Атамбаева на процесс не доставили. Он по состоянию здоровья попросил суд проводить слушание без его участия. Согласно справке от врача, у бывшего президента диагностирована межпозвоночная грыжа и бронхит.

Напомним, что ранее суд объединил уголовные дела. В частности, прокуроры просили объединить дела по незаконному обогащению, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также эпизод с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати. В 2017 году Алмазбек Атамбаев, по версии следствия, получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО «НПФ «Форум».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182089/
просмотров: 876
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Атамбаева. Суд перенесли, ждут заключения о здоровье бывшего президента
Дело Аскарбека Шадиева выделять не будут. Суд отклонил ходатайство адвокатов
Митинг в поддержку Алмазбека Атамбаева проходит у здания суда в Бишкеке
Дело Батукаева. В суде вновь просят отпустить из-под стражи Алмазбека Атамбаева
Медики должны собрать консилиум по состоянию здоровья Атамбаева до 3 февраля
Твой сын — убийца, заявил в суде Равшан Джеенбеков. Ответ ветеранов «Альфы»
Чем болеет Алмазбек Атамбаев? Суд назначил обследование бывшему президенту
Материалы в отношении Атамбаева просят выделить в отдельное производство
Коррупция и события в Кой-Таше. Суд продолжится без участия Алмазбека Атамбаева
Алмазбек Атамбаев написал свою первую книгу, находясь в тюрьме
Популярные новости
Неделя-24. В&nbsp;Кыргызстане новый президент и&nbsp;очередной экс-премьер за&nbsp;решеткой Неделя-24. В Кыргызстане новый президент и очередной экс-премьер за решеткой
Глава пресс-службы Садыра Жапарова задержан за&nbsp;вымогательство взятки Глава пресс-службы Садыра Жапарова задержан за вымогательство взятки
Школы Бишкека не&nbsp;начнут учиться офлайн с&nbsp;1&nbsp;февраля Школы Бишкека не начнут учиться офлайн с 1 февраля
Культ тоев прошел. Как пышные торжества сменили на&nbsp;скромные посиделки Культ тоев прошел. Как пышные торжества сменили на скромные посиделки
Бизнес
Алия Чыныбаева назначена председателем правления ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; Алия Чыныбаева назначена председателем правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»
1+1. Получи телефон в&nbsp;подарок при покупке смартфона Tecno Camon&nbsp;12 Air 1+1. Получи телефон в подарок при покупке смартфона Tecno Camon 12 Air
Дело Дуйшенбека Зилалиева. Свидетели обвинения отказались от&nbsp;своих показаний Дело Дуйшенбека Зилалиева. Свидетели обвинения отказались от своих показаний
Новые тарифные планы &laquo;Интернет&raquo; и&nbsp;&laquo;Звонки&raquo; от&nbsp;MegaCom! Новые тарифные планы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom!
3 февраля, среда
16:12
Дело Атамбаева. Суд перенесли, ждут заключения о здоровье бывшего президента Дело Атамбаева. Суд перенесли, ждут заключения о здоров...
16:07
Дело Аскарбека Шадиева выделять не будут. Суд отклонил ходатайство адвокатов
16:00
Стоит ли назначить премьер-министру зарплату в 5 тысяч 600 сомов? Опрос
15:53
В Ошской области задержан мужчина, стрелявший в сотрудников милиции
15:39
Допросы сторонников Абдиля Сегизбаева. Стало известно, что им инкриминируют