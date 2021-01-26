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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Статс-секретаря Минтранса вновь водворили в СИЗО

Статс-секретаря Минтранса Эрмека Мамыркалиева вновь водворили в СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что такое решение принял сегодня Бишкекский городской суд.

Отметим, ранее Эрмек Мамыркалиев частично возместил ущерб государству.

Статс-секретаря Минтранса задержали 8 января. Его подозревают в коррупции. По версии следствия, в 2018 году для контроля поступления оплаты проезда через тоннели на КПП «Сосновка» и «Кара-Куль» автотрассы Бишкек — Ош установили аппаратно-программные комплексы. Сотрудники ГДАД должны были принимать оплату по установленным тарифам для отечественного, иностранного и большегрузного транспорта. Однако под покровительством руководящих лиц Минтранса вносили некорректные изменения в систему, тем самым присваивая деньги.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181270/
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