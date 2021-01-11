Статс-секретарь Минтранса возместил часть ущерба. Ему изменили меру пресечения

Задержанный по подозрению в коррупции статс-секретарь Министерства транспорта и дорог Эрмек Мамыркалиев признал свою вину. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

Уточняется, что в ходе досудебного производства 9 января Эрмек Мамыркалиев добровольно возместил часть причиненного государству ущерба на сумму 2 миллиона 500 тысяч сомов. В этот же день Первомайский районный суд Бишкека применил к нему меру пресечения в виде домашнего ареста.

«В настоящее время в рамках досудебного производства ГСБЭП привлечено к уголовной ответственности около 30 чиновников различного ранга. Ущерб по этой коррупционной схеме составил 20 миллионов сомов, из которых силами Финансовой полиции возмещена практически вся сумма.

Следствие по досудебному производству находится на стадии завершения», — заявили в Финполе.

Напомним, Эрмека Мамыркалиева задержали 8 января. Его подозревают в коррупции. По версии следствия, в 2018 году для контроля поступления оплаты проезда через тоннели на КПП «Сосновка» и «Кара-Куль» автотрассы Бишкек — Ош установили аппаратно-программные комплексы. Сотрудники ГДАД должны были принимать оплату по установленным тарифам для отечественного, иностранного и большегрузного транспорта. Однако под покровительством руководящих лиц Минтранса вносили некорректные изменения в систему, тем самым присваивая деньги.

