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Общество

Роза Айтматова презентовала книгу «Ата-Бейит»

В Национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова состоялась презентация книги «Ата-Бейит» писателя Асана Ахматова и общественного деятеля Розы Айтматовой. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и туризма.

По его информации, книга посвящена памяти жертв сталинских репрессий 30-х годов ХХ века.

«Издание является обобщенным вариантом ранее изданных произведений, посвященных этой проблеме: «Белые страницы истории», «Мой отец как государственный деятель» и «Человек жив до тех пор, пока о нем помнят люди...», «Меч и перо». В книге отражены не только жизнь и деятельность родителей Айтматовых, но и описаны события того времени — репрессии, коснувшиеся многих людей и изменившие их судьбы. Повествование событий полно искренности и правдивости», — сообщили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180846/
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