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Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Освобождение Азиза Батукаева

Алмазбеку Атамбаеву требуются операции. Ему просят изменить меру пресечения

Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву требуются две операции — на позвоночнике и сердце. Об этом 24.kg сообщил адвокат Замир Жоошев.

По его словам, из-за болей в позвоночнике бывший президент не может долгое время сидеть. Обе операции необходимо проводить за границей. Сегодня во время судебного разбирательства по делу об освобождении Азиза Батукаева защита намерена заявить ходатайство об изменении меры пресечения. В рамках этого дела Алмазбек Атамбаев почти полтора года находится под стражей.

«По другим уголовным делам моему подзащитному не избиралась мера пресечения в виде содержания под стражей. Согласно УПК, нельзя содержать под стражей человека более одного года. Это позволительно только в исключительных случаях, а таких обстоятельств по этому делу нет. Из-за судей и их неэффективной работы рассмотрение данного дела тянется с августа 2020 года. Состояние здоровья Атамбаева в стенах колонии не улучшается, а ухудшается», — сказал Замир Жоошев.

Напомним, что в отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по незаконному освобождению кримавторитета Азиза Батукаева, беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, по фактам коррупции и легализации преступных доходов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179946/
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