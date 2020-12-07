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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Незаконное обогащение. Тайырбек Сарпашев вернул государству земельные участки

Экс-вице-премьер-министром Тайырбеком Сарпашевым возвращено на баланс государства более 500 гектаров земли. Об этом 24.kg сообщили в Финполе.

Уточняется, что Тайырбеком Сарпашевым ранее были приобретены земли в Торкенском айыл окмоту Токтогульского района.

«Тайырбеком Сарпашевым исполняется первоначальный этап условий добровольного возврата незаконно нажитого имущества. Финпол продолжает досудебное производство, идет проверка законности приобретения другого имущества бывшего чиновника. На 9 декабря Сарпашеву вручена повестка о явке в следственное управление ГСБЭП», — сообщили редакции.

24.kg
Фото 24.kg. Акт передачи земли на баланс государства

Напомним, что, по версии следствия, Тайырбек Сарпашев, занимая высшие руководящие должности на государственной службе, приобрел многочисленное движимое и недвижимое имущество. Он оформил имущество на близких родственников и не указал его в декларациях. ГСБЭП возбудила уголовное дело.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175771/
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