В городе Ош заработала Патрульная служба милиции

В Оше с сегодняшнего дня приступило к работе управление Патрульной службы милиции. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД города.

Читайте по теме Не все кандидаты в Патрульную милицию Оша могут сдать тест по общей грамотности

По ее данным, 115 человек прошли обучение, 80 из них сегодня вышли на улицы южной столицы. Управлению передали 22 новых автомобиля Lada Granta.

В городе разработали 16 маршрутов — их разделили на автопатруль и пеший. Они работают в две смены.

«Это только первый этап, мы продолжаем набирать желающих работать в Патрульной службе милиции», — проинформировали в УВД.

Напомним, 13 августа 2020 года состоялось тестирование кандидатов на 219 вакантных должностей новой Патрульной службы милиции Оша. С начала объявления конкурса подали заявление и рапорты 497 кандидатов, из них 264 — молодые люди. На тест допустили 471 человека, но по разным причинам участвовали 378 кандидатов. По результатам Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО) 310 кандидатов успешно прошли тестирование, не прошли — 67.

В Бишкеке пилотный проект УПСМ стартовал в октябре 2019 года.