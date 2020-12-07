В городе Ош заработала Патрульная служба милиции

В Оше с сегодняшнего дня приступило к работе управление Патрульной службы милиции. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД города.
По ее данным, 115 человек прошли обучение, 80 из них сегодня вышли на улицы южной столицы. Управлению передали 22 новых автомобиля Lada Granta.
В городе разработали 16 маршрутов — их разделили на автопатруль и пеший. Они работают в две смены.
«Это только первый этап, мы продолжаем набирать желающих работать в Патрульной службе милиции», — проинформировали в УВД.
Напомним, 13 августа 2020 года состоялось тестирование кандидатов на 219 вакантных должностей новой Патрульной службы милиции Оша. С начала объявления конкурса подали заявление и рапорты 497 кандидатов, из них 264 — молодые люди. На тест допустили 471 человека, но по разным причинам участвовали 378 кандидатов. По результатам Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО) 310 кандидатов успешно прошли тестирование, не прошли — 67.
В Бишкеке пилотный проект УПСМ стартовал в октябре 2019 года.