Дистанционное обучение. Как дети теряют навык общаться со сверстниками

Вот уже больше полугода из-за ситуации с коронавирусом кыргызстанские школьники не посещают учебные заведения, а пытаются получать знания дистанционно — в домашних условиях.

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Согласно результатам исследования «Соблюдение социальных и экономических прав в условиях эпидемии коронавируса в Кыргызской Республике», качество образования при переходе на дистанционную форму обучения снизилось.

Журналист 24.kg поговорил с психологом Ксенией Ермоловой о том, как так называемое заточение в четырех стенах может в будущем сказаться на коммуникативных качествах детей.

Фото из Facebook. Психолог Ксения Ермолова

— Дети теряют необходимый для выживания в современном обществе навык коммуникации. В школе ребенок получает не только знания, но и переживает процесс эмоционального развития — то, чему сидя за экранами компьютеров не научишься.

Сейчас, когда школы ушли в онлайн, у многих детей наблюдается социальная депривация (сокращение либо полное лишение возможности удовлетворять основные потребности — психофизиологические либо социальные).

Эта проблема требует повышенного внимания со стороны образовательных учреждений. Но сегодня школы закрыты, и неизвестно, когда чиновники решат их открыть.

— Что для ребенка значит общение?

— Доказано, что при общении выделяется гормон счастья — окситоцин, особенно при тактильном контакте. Отсюда эти неуклюжие попытки привлекать внимание, дергать за косички или дружеские задирания, псевдопотасовки. Все это часть здорового общения со сверстниками и ощущения себя значимым, принадлежащим к своей «стае». Взрослые, занятые собой, не всегда могут в полной мере уделить внимание и проявить эмоциональную близость, нужные подростку и которые он получал при живом общении в школе.

— Всегда ли дети могут поговорить с родителями о личном?

— Не всегда. Поэтому в условиях карантинаони уходят в виртуальную реальность и пытаются получить там ощущения своего всесилия и виртуального внимания.

Умение постоять за себя, выстраивать границы с окружающими, умение чувствовать эмоции других, взаимопомощь — основа эффективных коммуникаций в будущем.

Иногда именно от сверстников ребенок впервые узнает некоторые вещи, которые стыдно или неудобно спрашивать у родителей.

— Что делать, если ребенок стал замкнутым?

— Если родитель видит, что ребенок на почве домашнего заточения стал закрытым, нужно обращаться за помощью. В некоторых случаях психолог может скорректировать проблемы в коммуникациях.

Не забывайте почаще обнимать ваших детей, даже если они уже выше вас и корчат гримасы. При объятиях вырабатывается окситоцин, и когда вы гладите ребенка по голове, уровень внимания и работоспособности его увеличивается. Ксения Ермолова

Будьте внимательнее друг к другу именно сейчас, когда наши потребности в социальном общении сильно ограничены.

— Что делать, чтобы ребенок не терял навыка коммуникации?

— Разрешайте детям почаще гулять со сверстниками. Запишите в разные кружки и секции. Родители определяют среду общения сверстников. Но увы, не каждый взрослый осознает всю важность общения ребенка в своей среде, думая, что ничему хорошему у ровесников он не научится. Это большая ошибка.

Дети в большей степени воспринимают информацию от взрослых. Но самый эффективный метод обучения — по-прежнему дискуссия и совместные занятия, а не лекция с экрана.

— Как эффективно развить коммуникативные навыки ребенка? Есть какие-нибудь точечные рекомендации?

— В формате тренингов и выступлений в дебат-клубах, где дети осваивают мастерство убеждения, описательности и другие техники ораторского мастерства, которые в будущем им очень пригодятся.

В последнее время психологи выявляют у подростков повышенную тревожность, интровертность. Не реализовывая потребность в общении, дети заменяют настоящую жизнь виртуальной.