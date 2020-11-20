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Общество
Сюжет: COVID-19

ЮНИСЕФ предупреждает об угрозе потери целого поколения из-за пандемии COVID-19

«При обеспечении основных мер безопасности выгоды от поддержания работы школ перевешивают издержки, связанные с их закрытием», — говорится в докладе ЮНИСЕФ Averting a Lost COVID Generation («Предотвратить потерю поколения в связи с COVID»).

В докладе, опубликованном накануне Всемирного дня детей, ЮНИСЕФ предупреждает о нарастании существенных последствий для детей по мере приближения второго года пандемии COVID-19.

В документе отмечено, что, хотя симптомы у инфицированных детей и остаются слабыми, количество случаев инфицирования растет, и более долгосрочное воздействие пандемии на образование, питание и благополучие целого поколения детей и молодежи может в корне изменить их жизнь.

На 3 ноября в 87 странах, по которым есть данные с разбивкой по возрасту, на детей и подростков до 20 лет приходился каждый девятый случай заражения COVID-19.

В ЮНИСЕФ отметили, что необходимы более надежные сведения о случаях заражения, смертях и тестировании с разбивкой по возрасту, чтобы добиться лучшего понимания того, как кризис влияет на наиболее уязвимых детей, и определить ответные меры.

«На протяжении пандемии COVID-19 существует стойкий миф, что данная болезнь не оказывает воздействия на детей. Но это далеко от правды, — заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор. — Дети могут болеть и распространять болезнь, но это лишь верхушка айсберга пандемии. Наибольшую угрозу для них представляют перебои в оказании основных услуг и резкий рост показателей нищеты. Чем дольше будет продолжаться кризис, тем сильнее его воздействие на образование, здоровье, питание и благополучие детей. Под угрозой будущее целого поколения».

Как подчеркнуто в докладе, несмотря на то что дети могут передавать вирус друг другу и людям из старших возрастных групп, существуют убедительные доказательства, что при обеспечении основных мер безопасности выгоды от поддержания работы школ перевешивают издержки, связанные с их закрытием.

Учебные заведения не являются основным фактором передачи вируса в местном сообществе, и дети с большей вероятностью заражаются вирусом за их пределами.

Использование новых данных обследований ЮНИСЕФ, проведенных в 140 государствах, позволило сделать выводы:

  • Примерно в трети стран наблюдалось сокращение минимум на 10 процентов охвата такими медицинскими услугами, как плановая вакцинация, амбулаторное лечение инфекционных болезней детского возраста и услуги по охране здоровья матерей. Значимой причиной является страх перед инфекцией.
  • Охват услугами по обеспечению питания для женщин и детей в 135 государствах сократился на 40 процентов. По состоянию на октябрь 265 миллионов детей во всем мире по-прежнему не получали школьного питания. Более 250 миллионов в возрасте до пяти лет могут не получить способствующие защите жизни преимущества программ приема добавок витамина А.
  • 65 стран сообщили о сокращении количества посещений социальными работниками на дому в сентябре по сравнению с тем же периодом прошлого года.
  • По состоянию на ноябрь закрытие школ в 30 государствах затронуло 572 миллиона учащихся, что составляет 33 процента зачисленных на обучение во всем мире.

Из-за серьезных перебоев в предоставлении услуг и роста недостаточности питания в течение года могут произойти 2 миллиона дополнительных детских смертей и 200 тысяч дополнительных мертворождений.

В 2020-м от истощения или острой недостаточности питания пострадают еще от 6 до 7 миллионов детей, что представляет собой рост на 14 процентов, который приведет к более чем 10 тысячам дополнительных детских смертей в месяц, — в основном в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии.

Согласно оценкам, в глобальном масштабе число детей, живущих в условиях многомерной нищеты — без доступа к образованию, услугам здравоохранения, жилью, питанию, санитарии или воде, к середине года выросло на 15 процентов, или еще на 150 миллионов детей.

ЮНИСЕФ призывает правительства и партнеров:

  • обеспечить обучение всех детей, в том числе путем ликвидации цифрового разрыва;
  • гарантировать доступ к питанию и медицинским услугам и обеспечить доступность и наличие вакцин для каждого ребенка;
  • поддерживать и охранять психическое здоровье детей и молодых людей и положить конец жестокому обращению, гендерному насилию и отсутствию заботы о детях;
  • расширить доступ к безопасной питьевой воде, санитарии и гигиене и решить проблемы, связанные с ухудшением состояния окружающей среды и изменением климата;
  • обратить вспять рост детской нищеты и обеспечить всеобъемлющее восстановление для всех;
  • удвоить усилия по защите и поддержке детей и их семей, живущих в условиях конфликтов, стихийных бедствий и перемещения.

«В этот Всемирный день детей мы обращаемся к правительствам, партнерам и частному сектору с просьбой прислушаться к детям и уделить приоритетное внимание их потребностям, — сказала Генриетта Фор. — Когда все мы переосмысливаем будущее и смотрим в будущее мира после пандемии, на первом месте у нас должны быть дети».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173855/
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