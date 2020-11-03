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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Как правильно питаться, напомнили в Минздраве

Во время инфекционного заболевания специалисты по питанию рекомендуют щадящую диету. Об этом сообщается на официальной странице Министерства здравоохранения в Facebook.

По его данным, во время болезни следует принимать пищу небольшими порциями, но часто.

Необходимо ограничить потребление сахара (не более шести чайных ложек в сутки) и соли (одна чайная ложка в сутки). «Соль способствует удержанию жидкости в тканях, что нежелательно при пневмонии, вызванной COVID-19», — отметили в ведомстве.

Заболевшим можно употреблять любые сорта мяса, птицы и рыбы, а также яйца. При этом рекомендуется мясо не жарить, а варить бульоны, супы или готовить на пару, яйца — всмятку или в виде паровых омлетов.

В списке рекомендуемых также нежирный творог и сметана, кипяченое молоко. Также желательно кушать протертые каши из риса, манной и гречневой круп, а при выборе овощей и фруктов отдавать предпочтение сезонным и местным продуктам.

«Употреблять побольше жидкости в теплом виде: некрепкий чай, компоты, морсы. Но следует избегать напитки с высоким содержанием сахара», — добавили в Минздраве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171823/
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