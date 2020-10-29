Задержан начальник управления «Кыргыз темир жолу» Канат Джетенбаев

Сотрудники Финполиции задержали начальника управления грузовых перевозок и коммерческой работы ГП НК «Кыргыз темир жолу» Каната Джетенбаева. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.

В пресс-службе ГСБЭП редакции подтвердили факт задержания.

«В ходе следствия установлено, что ответственные лица ГП НК «Кыргыз темир жолу» с целью извлечения выгод для себя и других лиц осуществили незаконный распил железнодорожных вагонов, тем самым нанесли государственному бюджету ущерб в значительном размере. Указанные вагоны стоят на балансе государственного предприятия. Согласно Положению «О порядке списания основных средств, находящихся на балансе предприятий КР», списание производится по согласованию с уполномоченным госорганом в лице Фонда по управлению госимуществом», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото пресс-службы ГСБЭП

По информации Финансовой полиции, Фонд по управлению госимуществом разрешение на списание упомянутых вагонов не давал. Сегодня Первомайский районный суд Бишкека изберет меру пресечения задержанному начальнику управления грузовых перевозок.

Напомним, о выявленном факте нарушений в «Кыргыз темир жолу» ГСБЭП сообщала ранее. Государственное предприятие в ответ распространило опровержение.