14:34
USD 80.74
EUR 95.64
RUB 1.05
Общество

ГСБЭП: Сотрудники «Кыргыз темир жолу» распилили вагоны и продали на металлолом

Финпол выявил факты злоупотребления должностным положением сотрудниками «Кыргыз темир жолу». Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

пресс-службы ГСБЭП
Фото пресс-службы ГСБЭП

«Установлено, что должностные лица ГП НК «Кыргыз темир жолу» с целью собственной выгоды незаконно распили и продали на металлолом железнодорожные вагоны, чем нанесли государственному бюджету ущерб в значительном размере», — рассказали редакции.

Точное количество проданных на металлолом вагонов и нанесенный государству ущерб устанавливаются. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что к списанию подобным образом в «Кыргыз темир жолу» подготовили порядка 200 железнодорожных вагонов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170522/
просмотров: 272
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ: Управление образования Бишкека нанесло столице ущерб в 30 миллионов сомов
В Кыргызстан пытались ввезти контрабандные фрукты на сумму свыше 700 тысяч сомов
Экс-министр финансов Бактыгуль Жеенбаева приехала на допрос в ГСБЭП
Экс-министра финансов Бактыгуль Жээнбаеву вызвали на допрос в ГСБЭП
Мухаммедкалый Абылгазиев вышел с допроса: дал подписку о неразглашении
Мухаммедкалый Абылгазиев: Понятия не имею, по какому делу я вызван на допрос
Экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева вызвали на допрос
Кубанычбек Жумалиев не сможет выехать из страны: выставлен сторожевой лист
Сыймык Жапыкеев призвал Финпол расследовать резонансные дела, а не на копейки
Скандал с машинами скорой помощи. Возбуждено уголовное дело
Популярные новости
Райымбек Матраимов задержан в&nbsp;Бишкеке Райымбек Матраимов задержан в Бишкеке
Сотрудники аэропорта &laquo;Манас&raquo; вышли на&nbsp;митинг. Требуют отставки президента Сотрудники аэропорта «Манас» вышли на митинг. Требуют отставки президента
Погасить внешний долг за&nbsp;счет средств простых граждан предлагает депутат Погасить внешний долг за счет средств простых граждан предлагает депутат
Фото дня. Как задерживали Райымбека Матраимова Фото дня. Как задерживали Райымбека Матраимова
Бизнес
Хабиб vs&nbsp;Гэтжи: включай O!TV и&nbsp;смотри самый большой бой 2020 года в&nbsp;UFC Хабиб vs Гэтжи: включай O!TV и смотри самый большой бой 2020 года в UFC
Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о&nbsp;легендарном Шерлоке Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о легендарном Шерлоке
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo;: Сняты ограничения на&nbsp;отправку переводов за&nbsp;границу «БАКАЙ БАНК»: Сняты ограничения на отправку переводов за границу
23 октября, пятница
14:32
Товара нет. Торговцы рынков грозятся перестать платить налоги с 1 ноября Товара нет. Торговцы рынков грозятся перестать платить...
14:28
ГСБЭП: Сотрудники «Кыргыз темир жолу» распилили вагоны и продали на металлолом
14:21
Беспорядки в Бишкеке. В реанимации БНИЦТиО остается один пострадавший
14:17
Казахстан ужесточает правила пересечения госграницы. Без ПЦР не пустят
14:12
Партия «Социал-демократы Кыргызстана» выступает против переноса выборов