ГСБЭП: Сотрудники «Кыргыз темир жолу» распилили вагоны и продали на металлолом

Финпол выявил факты злоупотребления должностным положением сотрудниками «Кыргыз темир жолу». Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

Фото пресс-службы ГСБЭП

«Установлено, что должностные лица ГП НК «Кыргыз темир жолу» с целью собственной выгоды незаконно распили и продали на металлолом железнодорожные вагоны, чем нанесли государственному бюджету ущерб в значительном размере», — рассказали редакции.

Точное количество проданных на металлолом вагонов и нанесенный государству ущерб устанавливаются. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что к списанию подобным образом в «Кыргыз темир жолу» подготовили порядка 200 железнодорожных вагонов.