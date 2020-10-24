В Центризбиркоме проходит обыск

В Центризбиркоме проходят обыск и выемка документов. Информацию подтвердили в пресс-службе ЦИК.

По ее данным, в здании находятся сотрудники УВД Свердловского района.

Ранее членов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов вызывали в милицию на допрос.



Напомним, что 6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Исполняет обязанности главы государства премьер-министр Садыр Жапаров.