Брат Райымбека Матраимова Тилек отпущен под домашний арест. Информацию 24.kg подтвердили в областном суде Оша.

По их словам, меру пресечения Тилека Матраимова пересмотрели сегодня.

Напомним, Тилек Матраимов был задержан при попытке незаконно пересечь кыргызско-узбекскую государственную границу. Акима Кара-Суйского района 12 октября водворили в СИЗО главного управления ГКНБ по городу Ошу и Ошской области. Суд южной столицы принял решение об аресте на один месяц — на время проведения следственных мероприятий.