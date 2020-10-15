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Общество

Брат Райымбека Матраимова Тилек отпущен под домашний арест

Брат Райымбека Матраимова Тилек отпущен под домашний арест. Информацию 24.kg подтвердили в областном суде Оша.

По их словам, меру пресечения Тилека Матраимова пересмотрели сегодня.

Напомним, Тилек Матраимов был задержан при попытке незаконно пересечь кыргызско-узбекскую государственную границу. Акима Кара-Суйского района 12 октября водворили в СИЗО главного управления ГКНБ по городу Ошу и Ошской области. Суд южной столицы принял решение об аресте на один месяц — на время проведения следственных мероприятий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169449/
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