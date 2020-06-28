Алмазбек Атамбаев оказался фигурантом дела о строительстве школы в «Калыс-Ордо»

Бывший президент Алмазбек Атамбаев стал фигурантом еще одного уголовного дела о строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». Об этом 24.kg сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, Военная прокуратура выделила дело в отдельное производство. Остальных фигурирующих в нем людей, которые проходят также обвиняемыми в суде вместе с экс-мэром Бишкека Кубанычбеком Кулматовым, вызывают на допросы. «Моему подзащитному вменяют в вину, что он одобрил возведение этого учебного заведения. Абсурд полный», — считает Сергей Слесарев.

В производстве Военной прокуратуры находится шесть дел, по которым проходит в качестве подозреваемого Алмазбек Атамбаев.

Напомним, что по школе Ленинский районный суд и Бишкекский горсуд уже вынесли свои решения, приговорив Албека Ибраимова к 15 годам лишения свободы, другого бывшего главу города Кубанычбека Кулматова — к штрафу в 5 миллионов сомов. Остальные обвиняемые также оштрафованы.

В одно уголовное дело объединили несколько эпизодов: строительство школы на средства китайского гранта, продажу пансионата «Солнечный берег» и специзделий ТНК «Дастан», а также предоставление муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.