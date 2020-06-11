Коронавирус подкосил женское предпринимательство Кыргызстана

Ситуация с распространением коронавируса, введением карантина и нестабильностью национальной валюты практически подкосила женское предпринимательское движение. Об этом говорится в отчете по результатам исследования «Влияние COVID-19 на положение женщин и мужчин в Кыргызстане».

По его данным, в основном женский бизнес сконцентрирован на секторе услуг в сфере бьюти-индустрии и торговле.

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Что касается сельских женщин, то большинство из них никак не могут перейти на дистанционную работу, особенно в горных и отдаленных сообществах.

«Там онлайн-платформы и мобильные консультации не работают, большинство жителей не имеют персональных компьютеров, планшетов и смартфонов. Кроме того, они не имеют даже простых знаний о том, как их использовать», — говорится в документе.

В ходе телефонного интервью опросили 1 тысячу человек по всей стране, в том числе 486 женщин и 514 мужчин.

Из общего числа женщин, занятых на оплачиваемой работе или имеющих собственный бизнес (188 человек), работу потеряли 10 процентов женщин (18 человек), из них 7 процентов работающих по найму и 3 процента имеющих свой бизнес.

Наибольший процент потерявших работу женщин приходится на возраст 45-54 года и составляет 33 процента.