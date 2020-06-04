Аэропорты Кыргызстана готовы к возобновлению внутренних рейсов

Аэропорты в Бишкеке, Оше и Тамчи готовы к возобновлению внутренних рейсов. Об этом на брифинге сообщил директор Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог Курманбек Акышев.

Он напомнил, что рейсы возобновляются с 5 июня.

«Планируется, что ежедневно будет осуществляться по одному рейсу. Но это будет зависеть и от продажи билетов, может, сначала эти рейсы будут выполняться через день — в неделю 4 раза», — сказал он.

Курманбек Акышев добавил, что разработан алгоритм для осуществления перевозок. В аэровокзал будут пускать только граждан с билетами, на борту самолета пассажиры должны быть в масках, будет проводиться их анектирование.