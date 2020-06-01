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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

В Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева

В Бишкеке у здания Первомайского районного суда проходит митинг против бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

Председатель фонда «Мээр жазы» Ыргалай Бекмуратова заявила, что Алмазбек Атамбаев должен понести уголовную ответственность за преступления, которые совершил во время правления.

«В частности, он виноват в том, что при нем страна влезла в долги и погрязла в коррупции. Его команда также является коррупционерами. Атамбаев должен понести ответственность за смерть спецназовца, погибшего во время кой-ташских событий», — сказала она.

Отметим, что сегодня в Первомайском райсуде продолжается судебное разбирательство по делу о событиях в селе Кой-Таш.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154340/
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