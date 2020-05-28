Прощай, Ленбаевич. Из жизни ушел Акылбек Салиев

27 мая 2020 года не стало нашего дорогого учителя, наставника, друга, коллеги — Салиева Акылбек Ленбаевича. Это произошло в Москве, после продолжительной болезни, на 68 году. Он родился 14 января 1953 года в Иссык-Кульской области.

Ушел из жизни особый человек, являвшийся для нас образцом предельной честности, порядочности и справедливости. Он стоял у истоков формирования спецслужб Кыргызской Республики, внес существенный вклад в развитие международных отношений, становление национальной системы государственного управления.

В своей профессиональной жизни Ленбаевич (как многие его называли) всегда подлинно переживал и защищал интересы Кыргызской Республики. Даже во время болезни он не прекращал думать о будущем страны и занимал активную позицию в продвижении ее интересов. Это редкое чувство патриотизма и ответственности он передал многим поколениям, работавшим рядом с ним и под его руководством. Его человеческие качества и профессиональные принципы всегда притягивали к нему людей. Для многих коллег и учеников Ленбаевич был неизменным источником мудрости, вдохновения, информации. Он всегда находил нужные каждому слова, делился советами, поддерживал по-мужски.

Уход Акылбека Ленбаевича — это невосполнимая утрата для всех его родных, коллег, друзей, учеников.

А.Кожобеков, К.Маликов, Т.Нарбаев, Э.Усубалиев, А.Абылгазиева, М.Гаврилова, Э.Оролбаев, К.Абдыкадыров, А.Дикамбаев.