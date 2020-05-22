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Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Освобождение Азиза Батукаева

Алмазбеку Атамбаеву стало плохо во время свидания с супругой и детьми

Состояние бывшего президента Алмазбека Атамбаева резко ухудшилось, ему стало плохо. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его сын Сеид.

«Причиной тому послужило третье свидание через стекло без возможности обнять супругу и детей», — написал он.

Сеид Атамбаев добавил, что непонятно, почему бывшему президенту опасно встречаться с родственниками, у которых имеются справки с отрицательными результатами на коронавирус, но неопасно с десятками людей на суде по кой-ташским событиям, у которых нет никаких справок.

«По словам Алмазбека Атамбаева, на него оказывается колоссальное моральное давление, он не хочет жаловаться на состояние здоровья, это не соответствует его принципам», — написал старший сын бывшего президента.

Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года — идут судебные процессы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153564/
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