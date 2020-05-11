Когда борьба с коронавирусом превращается в борьбу с людьми

С сегодняшнего дня в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде снят ранее введенный режим чрезвычайного положения и отменен комендантский час.

Комендатуры и коменданты утратили свои полномочия. Но кыргызстанцы запомнят эту «работу» надолго.

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Больше всего критики досталось столичному коменданту Алмазу Орозалиеву. Его решения вызывали негодование у горожан, а юристы называли их антиконституционными. Случалось, что принятые комендантом Бишкека решения под шквалом критики спустя некоторое время он сам же и отменял.

Ограничения с 11 мая сняли. Но не спешите радоваться.

Не успели мы вздохнуть с облегчением, как от чиновников полился новый поток нелогичных инициатив. Некоторые из решений не только не обоснованы, но и опасны, поскольку создают благополучные условия для распространения коронавирусной инфекции.

Полномочия комендатур с сегодняшнего дня перешли мэрам городов и акимам районов. Бишкекский градоначальник Азиз Суракматов к своим обязанностям приступил с энтузиазмом. Никто не удивился, что в приоритете у него не комфорт и спокойствие горожан, а любимая всеми чиновниками бюрократия.

Складывается ощущение, что и штаб, и правительство, и теперь мэрия устроили гонку: кто сможет еще больше усложнить жизнь простых граждан. А мэр столицы решил потягаться с Алмазом Орозалиевым?

Начал градоначальник красиво, опровергнув слова первого вице-премьера и по совместительству главы республиканского штаба.

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Накануне Кубатбек Боронов заявил: в городах и районах, где ранее действовал режим ЧП, с 11 мая вводится карантинный режим, который предполагает новые ограничения. Вместо пропусков бишкекчане должны предъявлять справки. Одну — с места жительства, вторую — с работы. Причем последнюю нужно еще заверить в Налоговой службе печатью либо предъявить патент.

Позже штаб уточнил, что заверять справки нужно только иногородним. Азиз Суракматов тоже подтвердил: внутри города можно передвигаться, если деятельность разрешена. При себе иметь паспорт с городской пропиской и справку с места работы.

Пресс-служба ГНС со ссылкой на мэра распространила сообщение: справки заверять не надо.

Однако через короткое время градоначальник передумал и выдал новое решение.

Справку с места работы для передвижения по городу все-таки необходимо заверить в Государственной налоговой службе. Еще теперь все работающие обязаны прихватить вторую справку — с места жительства.

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В оправдание мэр заявил, что решение изменили, потому как уже обнаружены поддельные справки с места работы. Кто и когда так молниеносно изготовил фальшивки и, главное, когда успели выявить эти факты, чиновники не считают нужным уточнять.

Сегодня с утра многие отправились к налоговикам и в ЦОНы за бумажками. В стране второй год подряд объявляют Годом цифровизации, а документы от кыргызстанцев требуют получать в бумажном виде.

Понятно, что в управлениях ГНС образовались многолюдные очереди. О том, что подобное столпотворение — прямая угроза для массового заражения коронавирусом, чиновникам, видимо, невдомек.

Вслед за градоначальником усложнить жизнь бишкекчанам решили и в Налоговой службе. В редакцию 24.kg стали звонить горожане и жаловаться, что фискалы требуют погасить задолженность по налогам и оплатить взносы в Соцфонд. В противном случае в выдаче справок отказывают.

Большая часть населения республики сидит без работы и, соответственно, без денег два месяца. Как они могут оплатить налоги и отчисления, если все сидели на карантине?

К тому же кабмин ранее объявил, что все обязательные платежи можно произвести позже, когда будут сняты ограничительные меры, введенные в связи с коронавирусом, и возобновится работа.

Сотни предприятий и компаний приостановили деятельность. Они несут колоссальные убытки. Многие закроются, не выдержав испытаний режима ЧП.

Люди стали возмущаться, и в муниципалитете поспешили заверить, что дали по рукам особо ретивым налоговикам — за самоуправство.

В обиходе остаются маршрутные листы. Заполнять их нужно от руки на бумаге (у нас цифровизация, вы же помните). Если вам надо в аптеку, магазин, по важным делам, заполняйте маршрутный лист.

Юристы уже объясняли, что требовать у граждан в дневное время маршрутный лист незаконно. Это требование не прописано ни в одном из действующих в стране законов. Это самодеятельность чиновников.

Какие нововведения уготовил нам мэр Бишкека, пока непонятно. Сегодня состоялся первый брифинг Азиза Суракматова в качестве нового «модератора» карантинных мер. Особой ясности в выступление он не внес. Многие вопросы так и повисли в воздухе.

Пока известно только одно — градоначальник обязан исполнять спущенные республиканским штабом директивы. Например, штрафовать горожан за нарушение масочного режима. На основании какого закона, он не уточнил. Неизвестно, и на какую норму опирались чиновники, принуждая нас всех заверять у налоговиков справки с работы. Такой порядок нигде не прописан. Следовательно, это требование тоже незаконно.

Будет ли Азиз Суракматов фонтанировать дурацкими инициативами, как Алмаз Орозалиев? Город со страхом ждет.

Распространение коронавируса остается опасной угрозой во многих государствах мира. Республиканский штаб Кыргызстана выполняет важную миссию — он должен не допустить массового заражения кыргызстанцев.

Ограничения важны и нужны. Но они должны быть четкими и понятными. Кыргызстанцы хотят видеть, понимать и выполнять понятные правила, спущенные «сверху». Однако наши чиновники умудряются усложнить все процессы, запутать все нововведения и забюрократизировать так, что жителям страны остается только ругать последними словами авторов инициатив.

У нас же получается, что правительство борется со своим народом, а не с коронавирусной инфекцией.